Neuf ans après la disparition de 43 élèves mexicains, les parents cherchent toujours des réponses

Neuf ans après la disparition de 43 étudiants d’une école normale rurale du Mexique, leurs parents se retrouvent confrontés à un combat difficile.

« C’est compliqué. Vous recherchez votre fils et le gouvernement vous refuse justice », a déclaré Antonio Tizapa, le père de l’un des étudiants disparus, dans une interview. « S’ils ne veulent pas que nous continuions à manifester dans les rues, dites-nous où sont nos enfants. »

En juillet, un un groupe d’enquêteurs indépendants a présenté des preuves dans son sixième et dernier rapport sur les 43 étudiants disparus. Selon l’enquête qui s’étend sur plusieurs années, les forces de sécurité mexicaines aux niveaux local, étatique et fédéral de l’époque « ont toutes collaboré pour les faire disparaître ».

Entre-temps, les restes de seulement trois étudiants ont été formellement identifiés au cours des neuf dernières années.

Le 26 septembre 2014, Jorge Antonio, le fils de Tizapa, âgé de 20 ans, s’est rendu avec des dizaines de camarades de classe du Collège pédagogique rural d’Ayotzinapa à la ville d’Iguala, dans l’État de Guerrero, au sud-ouest du pays.

Les étudiants ont réquisitionné des bus à Iguala, comme ils l’avaient fait à d’autres reprises, pour parcourir environ 200 kilomètres jusqu’à Mexico. Ils prévoyaient de marcher à l’occasion du 46e anniversaire du massacre de Tlatelolco. pour rendre hommage aux centaines d’étudiants assassinés par la police et l’armée mexicaines le 2 octobre 1968. Les étudiants ont été emmenés par les autorités locales puis ont disparu. Leurs disparitions ont fait la une des journaux internationaux.

Le gouvernement du président Enrique Peña Nieto de l’époque a d’abord tenté de clore l’affaire. Il indique que les autorités locales, en connivence avec un cartel de la drogue, ont arrêté les étudiants après qu’ils aient quitté la gare routière et que, selon les témoignages de plusieurs trafiquants de drogue, ils ont été remis à Guerreros Unidos, un cartel qui les a assassinés et incinéré leurs corps à la décharge de Cocula.

Pour en savoir plus sur NBC Latino, Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire.

Mais l’organe d’enquête de la Commission interaméricaine des droits de l’homme a contribué à rouvrir le dossier en révélant comment les autorités ont torturé des suspects pour obtenir leur témoignage.

« Cela nous a permis de continuer à lutter pour la justice », a déclaré Tizapa.

L’année dernière, « nous avons reçu une vidéo qui montrait ce qui s’était réellement passé à la décharge de Cocula », a-t-il déclaré.

Tizapa a fait référence à de nouvelles preuves présentées l’année dernière par l’organisme d’enquête, le Groupe interdisciplinaire d’experts indépendants, qui a déclaré que le gouvernement mexicain de l’époque avait intentionnellement falsifié les informations et dissimulé des pistes. Parmi les preuves figuraient des photos et des vidéos de drones qui auraient pu montrer des marines mexicains organiser la zone où les étudiants auraient été tués.

Tle rapport final du panel en juillet a déclaré que les forces de sécurité locales, étatiques et fédérales étaient au courant des enlèvements des étudiants et étaient complices de leurs disparitions.

En repensant à l’une des affaires de droits de l’homme les plus notoires au Mexique, un » a demandé un membre du panel lors de la conférence de presse de juillet: « Comment cela a-t-il été possible que cela se produise dans une petite ville avec deux bataillons d’environ 600 hommes ? »

Selon l’enquête, les commandants militaires et les membres de deux bataillons devaient être de connivence avec le trafic de drogue et le crime organisé. Le panel a également déclaré que « sans aucun doute » la police, les agents de l’État et d’autres autorités étaient complices.

Le président Andrés Manuel López Obrador a déclaré que son administration envisageait de poursuivre l’enquête sur cette affaire, et il a souligné les arrestations de responsables militaires et d’autres personnes. Les forces armées ont nié détenir la moindre information sur les disparitions des étudiants, a rapporté Reuters la semaine dernière.

Les enquêteurs ont également déclaré que les forces de sécurité avaient placé les étudiants sous surveillance et les avaient stigmatisés comme insurgés. Cette caractérisation négative a également influencé l’enquête après les disparitions, ont-ils indiqué.

Le panel a souligné lors de la conférence de presse que contrairement aux allégations des forces de sécurité mexicaines, « nous n’avons pas analysé un seul document qui indique que les jeunes étaient de connivence avec le trafic de drogue. Pas une. »

Où sont-elles?

Pour les parents, les arrestations et les récentes découvertes ne suffisent pas.

« Le gouvernement de Peña Nieto nous a dit que nos fils avaient été assassinés et incinérés », a déclaré Tizapa. « Avec Obrador, le gouvernement nous dit : ‘Oui, ils ont pris nos garçons et les ont assassinés. Mais nous ne savons pas où ils se trouvent. Les deux gouvernements nous disent pratiquement la même chose.»

Malgré les progrès réalisés, Tizapa et d’autres familles affirment qu’elles ont encore besoin de réponses de la part du gouvernement, y compris de l’armée.

Mario González, le père d’un autre étudiant disparu, a déclaré vendredi lors d’un entretien téléphonique : « Nous avons rencontré le président de la république pour lui demander de nous fournir les informations manquantes sur le sort de nos enfants.

« Malheureusement, le président a donné beaucoup de pouvoir à l’armée mexicaine. Et il reste têtu, affirmant que les militaires ont déjà tout rendu. Nous sommes donc maintenant ici pour protester devant le quartier général militaire mexicain », a déclaré González.

González a déclaré que les familles ont besoin du soutien du peuple mexicain pour faire pression sur le gouvernement afin qu’il obtienne des réponses de l’armée.

« Je pense que ce qui s’est passé a réveillé la conscience de nombreuses personnes. Et neuf ans plus tard, nous ressentons toujours cette solidarité », a-t-il déclaré.

César Manuel, le fils de González, était un étudiant de 20 ans en première année à l’école normale lorsqu’il a disparu avec ses camarades de classe en 2014.

González a déclaré qu’il pensait que le cas d’Ayotzinapa pouvait trouver un écho auprès de tout le monde, car les 43 étudiants n’étaient que des « chamaquitos », ou des jeunes, à la recherche d’une vie meilleure.

« Mon fils voulait devenir enseignant. Et je suis fier de lui. Il n’est pas parfait. Mais l’école normale lui a donné ce dont il avait besoin, ce qu’il voulait être », a-t-il déclaré.

González a déclaré que ces écoles sont souvent les seules voies disponibles pour les étudiants ruraux pour assurer leur avenir. Et il a décrit l’attaque contre les 43 étudiants comme une attaque contre qui ils étaient – ​​et leur activisme.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com