Neuf Américains tués dans les frappes du Hamas contre Israël (Département d’Etat)

Le Département d’État affirme qu’au moins neuf Américains ont été tués par les frappes du Hamas contre Israël, a confirmé Fox News.

Les médias israéliens rapportent également qu’au moins 800 Israéliens sont morts depuis samedi, lorsque le groupe terroriste a commencé à lancer des attaques contre le pays.

« À l’heure actuelle, nous pouvons confirmer la mort de neuf citoyens américains », a déclaré à Fox News un porte-parole de l’ambassade américaine en Israël. « Nous présentons nos plus sincères condoléances aux victimes et aux familles de toutes les personnes touchées.

« Nous continuons de suivre la situation de près et restons en contact avec nos partenaires israéliens et les autorités locales », a ajouté le porte-parole. « Nous sommes en contact avec les familles et fournissons toute l’assistance consulaire appropriée. »

Fox News Digital a contacté le Département d’État pour obtenir de plus amples commentaires.

Dans une interview sur MSNBC, le porte-parole du Département d’État, Matthew Miller, a noté qu’il existe également « des informations faisant état de disparitions d’Américains ».

« Nous continuons à travailler pour confirmer ce numéro et tenter de retrouver les personnes portées disparues », a-t-il ajouté. « Nous ne disposons d’aucune information solide sur leur nombre ni sur l’endroit où ils pourraient se trouver. »

Les villes d’Ashdod et d’Ashkelon, dans le sud d’Israël, ont été touchées par de nouvelles frappes lundi.

Israël frappé par un « énorme barrage de roquettes » alors que les sirènes d’avertissement retentissent à travers le pays

Les pertes ont continué d’augmenter à mesure que l’armée israélienne reprend le contrôle des zones entourant la frontière avec Gaza.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déployé des dizaines de milliers de soldats dans la région, et les responsables militaires ont déclaré qu’ils « tueraient tous les terroristes en Israël ».

Les forces israéliennes ont repris des zones proches de la bande de Gaza qui avaient été envahies lors d’une infiltration massive du Hamas au cours du week-end, a rapporté Reuters. Les forces de défense israéliennes ont rétabli le contrôle des communautés, mais des affrontements isolés persistent dans tout le pays, a déclaré lundi un porte-parole militaire.

Anders Hagstrom de Fox News a contribué à ce rapport.