Il y a eu huit buts en 37 minutes dans un match de football remarquable alors que le Bayern Munich a battu Darmstadt 8-0 samedi après-midi.

Score mis à part, l’affrontement a également vu Manuel Neuer faire sa première sortie en compétition en plus de 10 mois, Harry Kane a réussi un autre triplé, dont un bien dans sa propre moitié de terrain, et trois cartons rouges distribués dans la seule première mi-temps.

Neuer s’est cassé la jambe en skiant pendant les vacances après la Coupe du monde en décembre 2022 et n’a repris l’entraînement qu’en septembre de cette année. Il a gardé sa cage inviolée contre Darmstadt alors que le Bayern a joué avec 10 hommes pendant 88 minutes, et Die Lilien avec neuf à partir de la 41e minute.

C’était la première fois dans l’histoire de la Bundesliga que trois cartons rouges étaient distribués en première mi-temps.

L’incident de ski est survenu une semaine après que l’Allemagne ait été éliminée de la Coupe du monde en phase de groupes pour la deuxième fois consécutive. Neuer avait fait le voyage pour « essayer d’obtenir [his] la tête claire”, et a posté sur Instagram que “la fin de l’année aurait certainement pu mieux se passer”. Un euphémisme, peut-être.

Son retour sur les terrains marquait son premier match national depuis le 12 novembre 2022, sa plus longue absence de loin (351 jours). Avant le match, l’entraîneur du Bayern, Thomas Tuchel, a qualifié le retour de Neuer de “situation particulière” dont le gardien “peut être fier”.

Le joueur de 37 ans semblait à l’aise entre les bâtons, mais au départ, il n’a pas eu droit à un retour facile. Il a fait face à huit tirs en première mi-temps et s’est retrouvé privé du milieu défensif expérimenté Joshua Kimmick à partir de la quatrième minute, le joueur de 28 ans voyant rouge pour avoir refusé une occasion de but à Marvin Mehlem presque dès la première occasion du match. C’était la première expulsion de Kimmick après 496 apparitions, ce qui signifie qu’il manquera Der Klassiker contre le Borussia Dortmund samedi prochain.

L’après-midi a sans doute été plus difficile pour le gardien de Darmstadt, Marcel Schuhen, qui a vu deux de ses trois défenseurs expulsés en première mi-temps et a encaissé huit fois en seconde période.

Le Bayern est sorti de la pause avec l’air d’une équipe différente et a déchiré sans pitié ses invités alors que Kane a réussi un triplé, Leroy Sané et Jamal Musiala ont chacun marqué un doublé et Thomas Müller a marqué un but. Kane a remporté le cinquième du match, et son deuxième, en dépassant Schuhen à 55 mètres.

L’attaquant anglais a ensuite complété son triplé avec le huitième but du Bayern à deux minutes de la fin pour porter son total à 15 buts en 13 apparitions depuis sa signature de Tottenham cet été.

Sven Ulreich, le troisième choix de la saison dernière qui remplaçait Neuer en l’absence de Neuer, regardait depuis le banc. Le Bayern occupe actuellement la tête de la Budesliga après neuf matches et affrontera ensuite le FC Saarbrücken en DFB-Pokal avant d’affronter son rival Dortmund samedi.

