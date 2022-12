Neuer et Goretzka sont les seuls Allemands à soutenir la manifestation contre la Coupe du monde

Le radiodiffuseur public allemand ARD via Bild a rapporté que seuls deux joueurs, Manuel Neuer et Leon Goretzka, étaient favorables à la tenue d’une manifestation contre l’interdiction par la FIFA du brassard One Love.

Le rapport affirme que d’autres joueurs n’étaient pas en faveur de se couvrir la bouche en posant pour la photo d’équipe d’avant-match contre le Japon, que les Européens ont perdu 2-1.

Les joueurs divisés sur la protestation

On pense que plusieurs idées ont été discutées, le geste de la main à la bouche étant le choix idéal ayant reçu le soutien de Joshua Kimmich. Le Bild a rapporté que les autres joueurs étaient opposés à faire quoi que ce soit.

Plus tôt, l’ancien manager d’Arsenal, Arsène Wenger, a affirmé que les manifestations politiques de l’Allemagne avaient contribué à leur sortie choquante de la phase de groupes.

Les vainqueurs de la Coupe du monde 2014 ont battu le Costa Rica lors de leur dernier match de groupe, mais n’ont pas réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale alors que le Japon a assommé l’Espagne.

Il s’agissait de la deuxième sortie consécutive de l’Allemagne en phase de groupes de la Coupe du monde, après sa sortie désastreuse en Russie il y a quatre ans.

Matthus critique la FA allemande

L’ancien joueur national et légende Lothar Matthaus a critiqué la FA allemande en affirmant que l’instance dirigeante avait laissé tomber son équipe sur sa position concernant le port du brassard One Love.

L’ancien vainqueur de la Coupe du monde, âgé de 61 ans, a également fortement critiqué le directeur de l’équipe nationale Olivier Bierhoff en disant : « Il est bien sûr responsable car il ne pouvait pas gérer la pression et les troubles de l’extérieur. Non seulement lui, mais le président et les responsables de la DFB – ils ont tous laissé tomber l’entraîneur et l’équipe.

Matthaus a également affirmé que la FA allemande devait assumer la responsabilité de la campagne désastreuse de l’équipe nationale, a poursuivi: «J’espère que la DFB parlera honnêtement de ses erreurs. Je pense au président Neuendorf, qui a tout critiqué ici à Doha avant la Coupe du monde, puis je le vois pendant le match assis dans les tribunes à côté de Gianni Infantino et souriant à la caméra pendant 3 minutes.

“Les joueurs remarquent cela, ils sont mis sous pression pour montrer l’exemple et protester, mais ensuite ils voient les gens qui le demandent sourire devant la caméra.”

Matthaus a cependant soutenu l’entraîneur-chef Hansi Flick en disant que l’ancien entraîneur du Bayern Munich est la bonne personne pour le poste malgré la sortie de choc. Cependant, il a mentionné que l’équipe aurait pu être mieux préparée, mais a également admis que Flick devrait rester aux commandes jusqu’en 2024.

L’ancien vainqueur du Ballon D’Or a déclaré: «J’espère que les jeunes joueurs qui étaient ici se développeront davantage au cours des 2 prochaines années. Je pense également que Hansi Flick sera l’entraîneur de l’Euro 2024. “Hansi est conscient de lui-même et je suis convaincu que pour 2024, nous verrons une équipe qui sera constituée et bien entraînée dès le début.”

Crédit photo : IMAGO / Ulmer/Teamfoto