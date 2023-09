Network Rail ordonne désormais un examen urgent du béton Raac en ruine sur les chemins de fer britanniques

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les craintes concernant l’effritement dangereux du béton se sont étendues aux chemins de fer britanniques, Network Rail ayant lancé un examen urgent du parc ferroviaire, a confirmé un ministre.

Le secrétaire aux Transports, Huw Merriman, a déclaré que Network Rail recherchait du béton cellulaire autoclavé armé (Raac) sur son domaine « en priorité » et rapporterait toute découverte au ministère.

Network Rail possède, exploite et développe l’infrastructure ferroviaire britannique, dont 20 des plus grandes gares, 30 000 ponts et 20 000 milles de voies.

Toute fermeture liée au Raac pourrait entraîner davantage de misère pour les navetteurs et les vacanciers, qui ont déjà été ravagés par plus d’un an de grèves ferroviaires dévastatrices.

L’annonce intervient après qu’il a été confirmé que plus de 600 écoles ont désormais été inspectées pour détecter le risque d’effondrement du béton.

Et cela survient alors que l’on craint de plus en plus que la crise déclenchée par la fermeture des écoles à cause du béton en ruine ne s’étende aux bureaux, aux magasins et même aux logements, alors que l’un des plus grands propriétaires britanniques a ordonné une révision de ses bâtiments.

Le Raac, qui a été décrit comme étant « à 80 % d’air » et « semblable à un Aero Bar », a été utilisé pour construire des écoles, des collèges et d’autres bâtiments entre les années 50 et le milieu des années 70 au Royaume-Uni, mais il s’est depuis avéré être au risque de s’effondrer.

Le TUC a appelé le gouvernement à créer un registre national des risques pour tous les bâtiments publics à la suite de la crise du Raac.

L’organisation syndicale a averti que le problème dans les écoles ne serait probablement que la « partie émergée de l’iceberg », les hôpitaux, les bibliothèques, les centres communautaires et autres bâtiments publics étant également menacés.

Cela a également été confirmé au Parlement, alors que le gouvernement continue de faire face à la crise croissante du Raac.

Un porte-parole parlementaire a déclaré lundi soir : « Dans le cadre d’enquêtes de routine en cours, du Raac (béton cellulaire autoclavé renforcé) a été identifié dans une zone du palais.

« Les ingénieurs en structure ont confirmé qu’il n’y avait aucun risque immédiat. Là où se trouve Raac, des mesures d’atténuation seront mises en place si nécessaire.

Les responsables du ministère de l’Éducation ont également confirmé que le ministère avait reçu 98 pour cent des réponses à un questionnaire sur le potentiel de béton cellulaire autoclavé renforcé (Raac) dans leurs bâtiments.