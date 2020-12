Noël approche et, pour fêter ça, nous nous sommes associés à nos collègues de PC-Welt pour vous proposer une sélection de téléchargements de logiciels premium, tous entièrement gratuits.

Plus tôt cette semaine, nous vous avons présenté Abelssoft PC Fresh, et maintenant nous avons une autre offre de la même société: WashAndGo.

Cet utilitaire de données coûte généralement 28,32 £, mais pour un jour seulement, vous pouvez le télécharger gratuitement! Cette offre doit finir le mercredi 9 décembre à 23h59.

D’autres goodies logiciels vous attendent au cours des prochaines semaines – gardez les yeux ouverts pour les offres!

Télécharger Abelssoft WashAndGo

Pourquoi installer Abelssoft WashAndGo?

Cela ressemble un peu à un shampooing, et c’est précisément ce que c’est: un shampooing numérique pour votre PC, activé d’un simple clic de souris. WashAndGo s’attaque à toutes les données de gaspillage qui se sont accumulées dans Windows au fil du temps, vous laissant avec un nouveau système prêt pour la performance.

Ce programme de nettoyage et de maintenance Windows peut libérer de l’espace de stockage et de la mémoire en recherchant et en supprimant des fichiers temporaires, l’ancien protocole et les fichiers de sauvegarde, ainsi que tous les autres fichiers dont vous n’avez plus besoin. L’historique des applications logicielles et les cookies du navigateur, l’historique et les données de cache figurent également sur sa liste de résultats.

WashAndGo reniflera les fichiers et dossiers particulièrement volumineux ou en double qui peuvent gaspiller de l’espace. Tous les fichiers sensibles peuvent être supprimés en toute sécurité à l’aide de la fonction de déchiquetage.

Il est essentiel de maintenir correctement le registre Windows, mais cela peut être dangereux lorsque vous ne savez pas ce que vous faites. WashAndGo peut également vous aider ici, en recherchant et en supprimant les entrées corrompues susceptibles de provoquer des pannes du système et d’autres erreurs. Lors de la création de sauvegardes automatiques, vous pouvez être assuré que toutes les modifications peuvent être annulées à tout moment.

Comment profiter de cette offre gratuite

Téléchargez Abelssoft WashAndGo, puis double-cliquez sur le fichier .exe et suivez les instructions pour installer le logiciel.

Lorsque vous arrivez à la fenêtre «Activation gratuite», entrez votre nom et votre adresse e-mail, et acceptez les conditions générales et la politique de confidentialité.

Un lien de confirmation vous sera envoyé par e-mail: cliquez sur ce lien pour activer la licence.

Articles connexes pour plus de lecture