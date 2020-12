Alors que nous célébrons la veille de Noël, nous nous sommes associés à nos collègues de PC-Welt pour proposer des offres intéressantes sur les logiciels premium, de Revo à Soda PDF en passant par Abelssoft.

L’offre spéciale pour les lecteurs d’aujourd’hui est un utilitaire de nettoyage d’ordinateur d’ASCOMP, d’une valeur de 19,90 $ (15 £) – le vôtre entièrement gratuit, mais vous devez agir rapidement.

Cette offre doit finir le jeudi 10 décembre à 23h59.

Plus de goodies logiciels vous attendent au cours des prochaines semaines – gardez les yeux ouverts pour les offres!

Télécharger ASCOMP Cleaning Suite Professional v4.0

Pourquoi installer ASCOMP Cleaning Suite Professional v4.0?

Si votre ordinateur commence à démarrer plus lentement et que votre disque dur est de plus en plus plein, un nettoyage approfondi du système peut remettre un élan dans sa démarche.

Il est difficile de savoir ce qui peut et ne peut pas être supprimé en toute sécurité, et souvent où accéder à ces fichiers. Les six analyseurs de système de Cleaning Suite Professional identifieront tout problème et vous aideront ensuite à effectuer un nettoyage en profondeur.

Avec ASCOMP, vous pouvez supprimer les fichiers temporaires, nettoyer l’historique des navigateurs, les caches et les cookies de tous les navigateurs Web courants, et empêcher les applications et outils installés de se lancer automatiquement au démarrage du système.

Cleaning Suite Professional v4.0 prend en charge Windows 10, 8 et 7.

Comment profiter de cette offre gratuite

Téléchargez ASCOMP Cleaning Suite Professional v4.0, puis double-cliquez sur le fichier .exe.

Cliquez sur «S’inscrire maintenant» et vous serez redirigé vers une page Web pour vous inscrire. Entrez votre nom, votre adresse e-mail et votre pays de résidence, et votre numéro client vous sera envoyé par e-mail.

Entrez le numéro client dans le champ requis dans la fenêtre du programme d’installation et cliquez sur «Télécharger la version complète». Suivez les invites pour installer le logiciel sur votre ordinateur Windows.

