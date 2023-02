Nettoyez vos vêtements à sec dans le distributeur automatique de cette startup climatique

Le nettoyage à sec n’est pas seulement coûteux pour les consommateurs, il est également coûteux pour l’environnement. Les produits chimiques toxiques peuvent se disperser dans l’air et rester sur les vêtements. Son utilisation intensive de plastique autour de chaque vêtement nettoyé, ainsi que le transport des vêtements vers et depuis les installations de nettoyage, contribuent au réchauffement climatique par le biais des émissions de carbone.

Alors que certains nettoyeurs à sec industriels optent pour des produits chimiques plus verts, d’autres cherchent à changer tout le modèle commercial.

Presso est une startup basée à Atlanta qui a inventé ce qui ressemble à un distributeur automatique de nettoyage à sec, mais son processus est un peu différent.

“Nous avons en fait inventé un tout nouveau processus d’entretien des vêtements à partir de zéro avec un liquide de nettoyage organique compostable que nous synthétisons dans notre propre bureau avec nos propres ingénieurs, ainsi que de nouvelles façons d’étirer et de presser les vêtements”, a déclaré le PDG de Presso, Nishant Jain.

La machine Presso demande à l’utilisateur de positionner le vêtement et d’entrer dans la machine des informations sur son tissu et sa taille. Le processus, cependant, ne prend que quelques minutes et peut coûter jusqu’à 80 % de moins que le nettoyage à sec traditionnel, selon le vêtement.

En cours de route, il consomme sept fois moins d’eau et trois fois moins d’électricité que les services traditionnels de blanchisserie et de nettoyage à sec, selon l’entreprise. Il élimine également le transport vers une installation de nettoyage. Tout cela réduit l’empreinte carbone de l’entretien des vêtements de 93 %.

“Il n’y a pas de cintres jetables, il n’y a pas de sacs en plastique jetables. Aucun processus de logistique à l’intérieur d’une installation de nettoyage à sec, rien de tout cela n’existe plus”, a déclaré Jain.

Presso a maintenant des machines dans quelques hôtels-boutiques et immeubles d’appartements, mais il se lance dans les grandes marques hôtelières, comme IHG. Il a maintenant des machines dans deux Holiday Inn et prévoit de s’étendre à d’autres propriétés IHG. Le propriétaire de la franchise Holiday Inn Express, Dipan Patel, a déclaré que la réponse des clients avait été très positive.

“Une fois que nous aurons rendu le service à un point où nos clients sont éduqués et que les gens sont à l’aise d’utiliser les services, je ne vois pas pourquoi ce ne sera pas dans tous les hôtels du pays”, a déclaré Patel.

Presso n’a pas beaucoup de concurrence dans l’espace industriel, mais il espère apporter ces machines aux consommateurs à domicile. Il existe déjà une certaine concurrence sur ce marché, mais le PDG de Presso le compare au micro-ondes, qui est rapidement passé des restaurants et de l’utilisation industrielle pour devenir l’un des appareils électroménagers les plus populaires.

“Au cours des cinq prochaines années, nous prévoyons d’être à l’échelle nationale et de commencer à envisager une mise à l’échelle internationale”, a ajouté Jain.

Presso est soutenu par Uncork Capital, Cherubic Ventures, 1517 Fund, AME Cloud Ventures, SOSV’s Hax et Pathbreaker Ventures. Il a recueilli un peu moins de 10 millions de dollars de financement jusqu’à présent.