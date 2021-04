Lisa Mascaro, Ben Fox, Lolita C. Baldor

WASHINGTON – Depuis une pièce sécurisée du Capitole le 6 janvier, alors que des émeutiers frappaient la police et vandalisaient le bâtiment, le vice-président Mike Pence a tenté de prendre le contrôle. Lors d’un appel téléphonique urgent au secrétaire à la Défense par intérim, il a émis une demande surprenante.

«Dégagez le Capitole», dit Pence.

Ailleurs dans le bâtiment, le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer et la présidente de la Chambre Nancy Pelosi lançaient un appel tout aussi terrible aux chefs militaires, demandant à l’armée de déployer la Garde nationale.

«Nous avons besoin d’aide», a déclaré Schumer, DN.Y., désespéré, plus d’une heure après la violation de la chambre du Sénat.

Au Pentagone, les responsables discutaient des rapports des médias selon lesquels le chaos ne se limitait pas à Washington et que d’autres capitales d’État étaient confrontées à une violence similaire dans ce qui avait l’étoffe d’une insurrection nationale.

«Nous devons rétablir l’ordre», a déclaré le général Mark Milley, président de l’état-major interarmées, lors d’un appel avec les dirigeants du Pentagone.

Mais l’ordre ne serait pas rétabli avant des heures.

Ces nouveaux détails sur l’émeute meurtrière sont contenus dans un document précédemment non divulgué préparé par le Pentagone pour un usage interne qui a été obtenu par l’Associated Press et vérifié par des responsables gouvernementaux actuels et anciens.

La chronologie ajoute une autre couche de compréhension sur l’état de peur et de panique pendant que l’insurrection se déroulait, et met à nu l’inaction du président de l’époque Donald Trump et comment ce vide a contribué à une réponse ralentie de l’armée et des forces de l’ordre. Cela montre que les faux pas du renseignement, les erreurs tactiques et les retards bureaucratiques ont été éclipsés par l’incapacité du gouvernement à comprendre l’ampleur et l’intensité d’un soulèvement violent de ses propres citoyens.

Avec Trump non engagé, il est tombé aux responsables du Pentagone, à une poignée d’aides de la Maison Blanche, aux dirigeants du Congrès et au vice-président se sont enfermés dans un bunker sécurisé pour gérer le chaos.

Alors que la chronologie aide à cristalliser le caractère frénétique de la crise, le document, ainsi que des heures de témoignages sous serment, ne fournit qu’une image incomplète de la façon dont l’insurrection aurait pu progresser avec une force aussi rapide et meurtrière, interrompant la certification par le Congrès de Joe Biden comme président et retarder le transfert pacifique du pouvoir, marque de fabrique de la démocratie américaine.

Les législateurs, protégés à ce jour par les troupes de la Garde nationale, entendront l’inspecteur général de la police du Capitole la semaine prochaine.

«Chaque minute que nous perdons, j’ai besoin de savoir pourquoi», a déclaré le mois dernier la sénatrice Amy Klobuchar, D-Minn., Présidente du comité des règles et de l’administration du Sénat, qui enquête sur le siège.

La chronologie comble certaines de ces lacunes.

À 16 h 08 le 6 janvier, alors que les émeutiers parcouraient le Capitole et après avoir appelé de manière menaçante Pelosi, D-Californie, et crié pour que Pence soit pendu, le vice-président était dans un endroit sûr, téléphonant à Christopher Miller, le secrétaire à la Défense par intérim, et exigeant des réponses.

Il y avait eu une rupture très publique entre Trump et Pence, Trump furieux que son vice-président ait refusé d’arrêter la certification du Collège électoral. Interférer avec ce processus était un acte que Pence considérait comme inconstitutionnel. La Constitution précise que le rôle du vice-président dans cette session conjointe du Congrès est en grande partie cérémonial.

L’appel de Pence à Miller n’a duré qu’une minute. Pence a déclaré que le Capitole n’était pas sécurisé et il a demandé aux chefs militaires une date limite pour sécuriser le bâtiment, selon le document.

À ce stade, cela faisait déjà deux heures que la foule avait submergé la police du Capitole, non préparée à une insurrection. Des émeutiers sont entrés par effraction dans le bâtiment, ont saisi le Sénat et ont défilé à la Chambre. Sur leur passage, ils ont laissé des destructions et des débris. Des dizaines d’officiers ont été blessés, certains gravement.

À peine trois jours plus tôt, les dirigeants du gouvernement avaient parlé de l’utilisation de la Garde nationale. Dans l’après-midi du 3 janvier, alors que les législateurs prenaient serment pour la nouvelle session du Congrès, Miller et Milley se sont réunis avec les membres du Cabinet pour discuter le 6 janvier. Ils ont également rencontré Trump.

Lors de cette réunion à la Maison Blanche, Trump a approuvé l’activation de la Garde nationale de DC et a également dit au secrétaire à la Défense par intérim de prendre toutes les mesures nécessaires au fur et à mesure que les événements se déroulaient, selon les informations obtenues par l’AP.

Le lendemain, le 4 janvier, les responsables de la défense ont parlé par téléphone avec des membres du Cabinet, y compris le procureur général par intérim, et ont finalisé les détails du déploiement de la Garde.

Le rôle de la garde était limité aux intersections de la circulation et aux points de contrôle autour de la ville, en partie sur la base de restrictions strictes imposées par les responsables du district. Miller a également autorisé le secrétaire de l’armée Ryan McCarthy à déployer, si nécessaire, la force de réaction d’urgence de la Garde DC stationnée à Joint Base Andrews.

L’administration Trump et le Pentagone se méfiaient d’une forte présence militaire, en partie à cause des critiques auxquelles les responsables ont été confrontés pour les efforts apparemment musclés de la Garde nationale et des forces de l’ordre pour contrer les troubles civils à la suite du meurtre par la police de George Floyd à Minneapolis.

En particulier, l’utilisation d’hélicoptères par le DC Guard pour survoler les foules du centre-ville de Washington lors de ces manifestations a suscité de nombreuses critiques. Ce mouvement non autorisé a incité le Pentagone à contrôler plus étroitement le DC Guard.

« Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées au printemps pour lesquelles le département a été critiqué », a déclaré Robert Salesses, qui est le secrétaire adjoint de la défense pour la défense intérieure et la sécurité mondiale, lors d’une audience du Congrès le mois dernier.

À la veille du rassemblement de Trump le 6 janvier près de la Maison Blanche, les 255 premières troupes de la Garde nationale sont arrivées dans le district et le maire Muriel Bowser a confirmé dans une lettre à l’administration qu’aucun autre soutien militaire n’était nécessaire.

Au matin du 6 janvier, les foules ont commencé à se rassembler à l’Ellipse avant le discours de Trump. Selon les plans du Pentagone, le secrétaire à la Défense par intérim ne serait informé que si la foule augmentait au-delà de 20000.

En peu de temps, il était clair que la foule contrôlait beaucoup plus les événements que les troupes et les forces de l’ordre là-bas pour maintenir l’ordre.

Trump, juste avant midi, prononçait son discours et il a dit à ses partisans de marcher vers le Capitole. La foule au rassemblement était d’au moins 10 000 personnes. À 13 h 15, le cortège était bien parti.

Alors que les manifestants atteignaient l’enceinte du Capitole, certains sont immédiatement devenus violents, passant à travers de faibles barrières de police devant le bâtiment et frappant les agents qui se tenaient sur leur chemin.

À 13 h 49, alors que la violence s’intensifiait, le chef de la police du Capitole, Steven Sund, a appelé le major général William Walker, commandant général de la Garde nationale de DC, pour demander de l’aide.

La voix de Sund «craquait d’émotion», a déclaré Walker plus tard à un comité sénatorial. Walker a immédiatement appelé les chefs de l’armée pour les informer de la demande.

Vingt minutes plus tard, vers 14 h 10, les premiers émeutiers commençaient à percer les portes et les fenêtres du Sénat. Ils ont alors entamé une marche dans les salles marbrées à la recherche des législateurs qui comptaient les votes électoraux. Des alarmes à l’intérieur du bâtiment ont annoncé un verrouillage.

Sund a appelé à nouveau Walker frénétiquement et a demandé au moins 200 membres de la garde «et d’en envoyer plus s’ils sont disponibles».

Mais même avec la préparation préalable au niveau du Cabinet, aucune aide n’était immédiatement en route.

Au cours des 20 minutes suivantes, alors que les sénateurs se sauvaient et que les émeutiers faisaient irruption dans la salle et fouillaient leurs bureaux, le secrétaire de l’armée McCarthy s’est entretenu avec le maire et les dirigeants du Pentagone au sujet de la demande de Sund.

Au troisième étage de l’anneau E du Pentagone, des hauts dirigeants de l’armée se sont blottis autour du téléphone pour ce qu’ils ont décrit comme un appel «paniqué» du DC Guard. Alors que la gravité de la situation devenait claire, McCarthy quitta la réunion, sprintant dans le couloir jusqu’au bureau de Miller et entamant une réunion.

Au fil des minutes, les émeutiers ont enfoncé des entrées supplémentaires dans le Capitole et se sont dirigés vers la Chambre. Ils ont brisé du verre dans les portes qui menaient à la chambre et ont tenté de pénétrer dans la chambre alors qu’un groupe de législateurs était toujours piégé à l’intérieur.

À 14 h 25, McCarthy a dit à son personnel de se préparer à déplacer la force de réaction d’urgence au Capitole. La force pourrait être prête à se déplacer dans 20 minutes.

À 14 h 44, Ashli ​​Babbitt, partisan de Trump, a été mortellement abattue par un agent de la police du Capitole alors qu’elle tentait de grimper par une fenêtre qui menait au sol de la maison.

Peu après 15 heures, McCarthy a fourni «l’approbation verbale» de l’activation de 1 100 soldats de la Garde nationale pour soutenir la police de la DC et l’élaboration d’un plan pour les tâches de déploiement des troupes, les emplacements et la taille des unités.

Quelques minutes plus tard, la force d’intervention d’urgence de la Garde quitta Joint Base Andrews pour le DC Armory. Là, ils se prépareraient à se rendre au Capitole une fois que Miller, le secrétaire à la Défense par intérim, aurait donné son approbation finale.

Pendant ce temps, l’état-major interarmées a organisé une téléconférence vidéo qui est restée ouverte jusqu’à environ 22 heures ce soir-là, permettant au personnel de communiquer rapidement toute mise à jour aux chefs militaires.

À 15 h 19, Pelosi et Schumer ont appelé le Pentagone à l’aide et ont été informés que la Garde nationale avait été approuvée.

Mais les chefs de l’armée et des forces de l’ordre ont eu du mal au cours des 90 minutes suivantes pour exécuter le plan alors que l’armée et la garde ont appelé toutes les troupes à partir de leurs points de contrôle, leur ont fourni un nouvel équipement, ont établi un nouveau plan pour leur mission et les ont informés de leurs devoirs.

Les troupes de la Garde n’avaient été préparées que pour les fonctions de trafic. Les chefs de l’armée ont fait valoir que les envoyer dans une situation de combat instable exigeait des instructions supplémentaires pour assurer leur sécurité et celle du public.

À 15 h 37, le Pentagone a envoyé ses propres forces de sécurité pour garder les maisons des chefs de la défense. Aucune troupe n’avait encore atteint le Capitole.

À 15 h 44, les dirigeants du Congrès ont intensifié leurs appels.

«Dites à POTUS de tweeter que tout le monde devrait partir», a imploré Schumer, utilisant l’acronyme du président des États-Unis. Le chef de la majorité à la Chambre, Steny Hoyer, D-Md., A posé des questions sur l’appel des militaires en service actif.

À 15h48, frustré que le DC Guard n’ait pas complètement élaboré un plan de liaison avec la police, le secrétaire de l’armée s’est précipité du Pentagone au quartier général de la police de DC pour aider à se coordonner avec les forces de l’ordre.

Trump a rompu son silence à 16 h 17, tweetant à ses abonnés pour qu’ils «rentrent chez eux et rentrent en paix».

Vers 16 h 30, le plan militaire était finalisé et Walker avait l’approbation d’envoyer la garde au Capitole. Les rapports de capitales d’État violés dans d’autres endroits se sont avérés faux.

Vers 16 h 40, Pelosi et Schumer étaient de nouveau au téléphone avec Milley et les dirigeants du Pentagone, demandant à Miller de sécuriser le périmètre.

Mais l’acrimonie devenait évidente.

La direction du Congrès à l’appel «accuse l’appareil de sécurité nationale de savoir que les manifestants prévoyaient de mener un assaut contre le Capitole», indique la chronologie.

L’appel dure 30 minutes. Le porte-parole de Pelosi reconnaît qu’il y a eu une brève discussion sur les échecs évidents du renseignement qui ont conduit à l’insurrection.

Il faudrait encore une heure avant que le premier contingent de 155 membres de la Garde ne soit au Capitole. Habillés en tenue anti-émeute, ils ont commencé à arriver à 17h20

Ils ont commencé à faire sortir les émeutiers, mais il y a eu peu ou pas d’arrestations. par la police.

À 20 heures, le Capitole a été déclaré sécurisé.

Les rédacteurs d’Associated Press Michael Balsamo à New York, Nomaan Merchant à Houston et Mary Clare Jalonick, Jill Colvin, Eric Tucker, Zeke Miller et Colleen Long ont contribué à ce rapport.