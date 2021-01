La pandémie de coronavirus a été dure et difficile pour tout le monde à travers le monde. De nombreuses personnes en période de pointe du virus ont perdu leur emploi et, par conséquent, ont dû faire face à de graves difficultés financières. Cependant, c’est dans ces moments-là que le monde a également été témoin de l’un des aspects les plus gentils et réconfortants de la population en général. Une vidéo récente est devenue virale dans laquelle un nettoyeur se voit offrir un appartement dans un immeuble chic de New York.

Le clip réconfortant, qui a été vu pour la première fois sur Reddit, commence par le nettoyeur et une personne de plus dans un ascenseur. La personne, à l’aide de bons, donne des informations sur la femme de ménage. Il est évident d’après les bons que le nom de la dame est Rosa. La personne informe alors qu’elle travaillait dans le bâtiment comme femme de ménage depuis 20 longues années. Cependant, elle a perdu son emploi pendant la pandémie. Les chits ont également révélé que la dame était très aimée des personnes vivant dans le bâtiment et qu’ils voulaient faire quelque chose pour elle en retour.

Ce qui est plus intéressant, c’est le fait que Rosa n’est absolument pas au courant de cette nouvelle. On la voit porter son équipement de nettoyage dans l’ascenseur et pense qu’elle a été appelée pour nettoyer le penthouse. En arrivant à l’appartement, on peut la voir en train d’explorer la maison. Au cours de sa visite de la maison, elle en reconnaît les jolis endroits et en voyant la cuisine, on l’entend également dire: «J’espère que ceux qui vivent ici aiment cuisiner.»

Rosa est informée qu’il y a quatre chambres et trois salles de bains dans l’appartement ainsi qu’une terrasse. Elle a l’air surprise sur la terrasse en commentant à quel point ce sera beau pendant les après-midi ensoleillés et comment ceux qui restent ici peuvent profiter du ciel nocturne ouvert.

Ce n’est qu’après la visite complète, qu’on lui dit que l’appartement lui appartient pour les deux prochaines années. L’homme, qui est apparemment responsable des documents contractuels, est entendu dire qu’elle n’a rien d’autre à faire que de signer le document de bail et de prendre les clés. L’autre personne, qui l’a accompagnée dans l’ascenseur, lui dit que ce n’est qu’une marque de gratitude de la part des gens de l’immeuble qu’elle a fidèlement servi pendant 20 longues années.

Comme prévu, Rosa est prise par surprise et se fait entendre dire à plusieurs reprises: «Oh mon Dieu! Je ne peux pas croire ça. C’est tellement irréel. On la voit également pleurer des larmes de joie et de bonheur en remerciant constamment les deux hommes présents.