Nettoyer sa maison : que faut-il désinfecter ?

Pour garder votre maison propre, vous devez penser en termes de germes. Parfois, un nettoyage général avec un produit plus doux fera généralement assez bien le travail. À d’autres moments et dans les zones plus sales, vous devrez toujours et souvent désinfecter. La clé est de savoir qui est qui.

Comment identifier les hotspots

Cela aide aussi à savoir pourquoi vous choisiriez une méthode ou une autre. Le nettoyage seul éliminera la saleté et la poussière et réduira le nombre de microbes sur une surface. La désinfection va encore plus loin : elle élimine complètement les virus et bactéries nocifs. Ceci est essentiel lorsqu’une personne malade est à la maison ou si quelqu’un a un système immunitaire affaibli ou est susceptible de tomber malade. Cela nécessite des produits chimiques ou des solutions d’eau de Javel fortes.

Par exemple, les objets de votre maison qui ne sont pas utilisés ou touchés autant – pensez aux zones en hauteur et aux surfaces hors du chemin – doivent être nettoyés lorsqu’ils sont visiblement sales. Par exemple, vous devez épousseter les ventilateurs de plafond, passer l’aspirateur sur les tapis et les moquettes et essuyer les seuils et les planchers avec de l’eau et du savon au besoin. Ces articles n’ont pas besoin d’être désinfectés à chaque fois que vous les nettoyez.

Mais quelle que soit la profondeur à laquelle vous devez aller, le nettoyage est d’abord essentiel, déclare Alexandra Seguin, préventionniste certifiée des infections et responsable des maladies infectieuses à conséquences graves au Rush University Medical Center de Chicago. De cette façon, vous vous débarrassez d’abord de la plupart des contaminants afin que votre désinfection se déroule dans les moindres détails.