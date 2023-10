Nettoyage ethnique commis au Darfour, selon le Royaume-Uni

La BBC a vu de nouvelles preuves de la violence ethnique brutale qui a balayé l’ouest du Soudan depuis que des combats ont éclaté entre deux factions militaires rivales en avril. L’analyse des données satellitaires et des réseaux sociaux révèle qu’au moins 68 villages du Darfour ont été incendiés par des milices armées depuis le début de la guerre civile.

Le ministre britannique chargé de l’Afrique, Andrew Mitchell, a déclaré à la BBC que cela présentait « toutes les caractéristiques d’un nettoyage ethnique ». C’est la première fois que le gouvernement britannique utilise ce terme pour décrire ce qui se passe au Soudan.

Le général Abdel Fattah al-Burhan, qui dirige l’une des parties au conflit – les Forces armées soudanaises (SAF) – a déclaré à la BBC qu’il coopérerait avec la Cour pénale internationale (CPI) pour traduire les coupables en justice.

Une grande partie de la violence ethnique est imputée aux milices qui font partie ou sont affiliées aux Forces de soutien rapide (RSF), le groupe paramilitaire qui combat les SAF pour le contrôle du pays.

RSF a nié à plusieurs reprises toute implication dans les violences dans la région et a demandé une enquête internationale indépendante.

L’analyse a été réalisée par le Centre for Information Resilience (CIR), un organisme de recherche financé en partie par le gouvernement britannique, qui rassemble des preuves open source sur les combats au Soudan.

Ils utilisent la technologie de reconnaissance thermique de la Nasa pour identifier les incendies. Ils regardent les images satellite pour détecter la fumée et les bâtiments incendiés. Ils associent tout cela à des images du terrain sur les réseaux sociaux, géolocalisées à l’aide de cartes et de photos.

Les derniers incendies vérifiés ont eu lieu dans un village appelé Amarjadeed, dans le sud du Darfour, où la Nasa et les images satellite ont montré des cicatrices de brûlures entre le 18 septembre et le 9 octobre.

C’est ainsi que le CIR a établi qu’un convoi de miliciens a incendié au moins neuf villages en une seule journée, le 16 août.

Le 16 août, des images satellites montrent des signatures thermiques provenant de plusieurs villages de la région

Tout d’abord, il a utilisé la technologie de reconnaissance thermique de la Nasa pour identifier l’emplacement possible des incendies.

Ensuite, il a utilisé l’imagerie satellite pour déterminer si l’un de ces incendies était associé à des établissements de population connus.

Le CIR a parcouru les médias sociaux en provenance de l’ouest du Soudan qui montraient des milices incendiant des villages et pillant des céréales, des téléviseurs et des véhicules.

Ils ont écouté ce que disaient les combattants – et examiné ce qu’ils portaient – ​​pour tenter de les identifier. Les rubans blancs que portaient certains miliciens indiquent qu’ils appartiennent au groupe arabe Bani Halba, vaguement affilié aux RSF.

Dans des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on voit les milices porter des rubans blancs en guise d’identification.

Les images des réseaux sociaux étaient géolocalisées, correspondant à ce qui était montré avec des montagnes et des bâtiments identifiables.

Tout cela a établi que les combattants ont commencé la journée en incendiant le village de Buro, avant de se diriger vers le nord pour faire de même à Awstani, puis vers l’est vers d’autres villages.

Des images satellite prises après l’attaque du 16 août montrent les vestiges noircis du village de Buro

« L’ampleur de ce que nous avons pu documenter est plus grande que ce que nous avons jamais vu auparavant », déclare Ben Strick, directeur des enquêtes du CIR.

« Nous avons recensé 89 incendies qui ont endommagé 68 villages depuis le 15 avril, ce qui est énorme. Dans certains d’entre eux, ce sont de petits bâtiments qui ont été visés. Mais dans d’autres, des villages entiers ont été anéantis. Cette ampleur est énorme si l’on pense à l’impact sur les civils.

« Ce que nous constatons, c’est une série d’abus, une série de villages incendiés les uns après les autres, en particulier au Darfour, où nous assistons à certaines des violences les plus intenses en dehors de Khartoum. »

Parfois, cela fait partie de luttes intestines entre groupes arabes rivaux, d’autres fois, ce sont des combattants arabes qui ciblent les non-Arabes, comme les Massalit, le plus grand groupe ethnique local centré sur la capitale du Darfour occidental, El Geneina.

Amin Yakubu et sa famille ont été contraints de quitter leur domicile au Darfour lorsque les milices arabes ont attaqué.

« Nous étions ensemble un matin chez moi, nous venions de quitter la mosquée, lorsqu’une grenade propulsée par fusée a explosé. Le cou de mon ami a été brisé et il a perdu la vie. »

Amin Yakubu dit qu’il pense qu’il ne reste plus personne dans sa ville

Il a enjambé les corps pour s’échapper et ne sait toujours pas où se trouvent toute sa famille. Il a parlé à la BBC depuis un camp de réfugiés dans l’est du Tchad, qu’il a réussi à atteindre le mois dernier.

« Le conflit est devenu ethnique. Mais tout le monde est également touché. Personne ne dort la nuit », a-t-il déclaré.

« Tout le monde doit rester allongé sur le sol toute la nuit à cause des fusillades. À l’heure actuelle, tout le monde a quitté notre petite ville. Il ne reste plus personne là-bas, à ma connaissance. »

Il y a vingt ans, des centaines de milliers de personnes ont été tuées au Darfour au cours de combats entre des groupes rebelles non arabes et une milice connue sous le nom de Janjaweed, devenue plus tard les RSF. Certains dirigeants Janjaweed et même le président de l’époque, Omar al-Bashir, ont été inculpés par la CPI pour génocide et crimes contre l’humanité, ce qu’ils ont nié.

Il est à craindre que des atrocités similaires ne soient à nouveau commises dans la région, selon les mêmes clivages ethniques.

« Ce qui se passe au Darfour, c’est que des innocents sont attaqués par des milices, en particulier par les RSF. Ils sont chassés de chez eux et assassinés, des femmes sont violées et attaquées, des maisons sont incendiées, des récoltes et du bétail sont détruits », a déclaré M. dit Mitchell.

« Cela présente toutes les caractéristiques d’un nettoyage ethnique. Et cela se produit exactement comme c’était le cas depuis 2003. Cela se produit de la même manière aujourd’hui, avec encore plus de férocité. »

Les Nations Unies sont également préoccupées.

Clémentine Nkweta-Salami, coordinatrice humanitaire de l’ONU au Soudan, a déclaré : « À mesure que les combats s’étendent, nous recevons des informations faisant état d’une augmentation des cas de violences sexuelles et basées sur le genre, de disparitions forcées, de détentions arbitraires et de graves violations des droits des personnes et des enfants. droits. »

L’ONU estime que 1,2 million de personnes ont fui vers les pays voisins depuis avril

L’objectif des chercheurs londoniens du CIR est de rassembler des preuves qui pourraient un jour traduire en justice les responsables. Leur site Web – contenant ce qu’ils ont découvert – sera public et constamment mis à jour.

Dans une récente interview à New York, le général Burhan a déclaré à la BBC qu’il soutiendrait quiconque ou tout groupe qui aiderait à traduire en justice ce qu’il décrit comme « ces criminels ».

« Nous nous sentons responsables envers les Soudanais où qu’ils se trouvent, que ce soit au Darfour, à Khartoum ou partout où ils ont été exposés aux crimes susmentionnés », il m’a dit.

« Nous avons le désir de coopérer avec tous, même avec la Cour pénale internationale. Nous pouvons coopérer pour présenter ces auteurs de crimes. »

Au moins 7 000 personnes ont été tuées depuis le début des combats.

L’ONU affirme que plus de cinq millions de personnes ont été forcées de quitter leur foyer, et nombre d’entre elles ont fui le Soudan pour se réfugier. Il indique également qu’environ la moitié de la population, soit quelque 24 millions de personnes, a besoin d’une aide humanitaire.

On craint que les combats ne s’étendent aux pays voisins et n’alimentent les tensions régionales. On craint également que cela ne devienne un conflit par procuration, alors que les Émirats arabes unis auraient fourni des armes aux RSF, ce que les responsables émiratis ont démenti.

