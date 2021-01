Le président Trump monte à bord de Marine One sur la pelouse sud de la Maison Blanche le 12 janvier | Drew Angerer / Getty Images

Il n’y a pas eu de transition pacifique du pouvoir, mais il y aura une transition.

Va-t-il vraiment y aller?

Ça a été une question dans l’esprit d’innombrables Américains ces derniers mois alors que le président Donald Trump cherchait à saper les résultats de l’élection présidentielle. En tant que tel, un nombre sans précédent de républicains estiment que les résultats de l’élection sont illégitimes, et les Américains de l’autre côté de l’allée sont inquiets. il sera ne pas quitter la Maison Blanche le jour de l’inauguration du président élu Joe Biden.

Malgré les protestations de Trump, l’équipe de Biden a nommé 33 candidats à confirmer au Sénat, a-t-on annoncé Lady Gaga chantera l’hymne national, il est considéré comme «America United» comme le thème inaugural, et il est prêt à faire récurer professionnellement la Maison Blanche de haut en bas. Le spectacle continue.

Vendredi, Reuters Steve Holland a annoncé la grande nouvelle: Le 45e président des États-Unis prévoit de quitter la Maison Blanche le matin du 20 janvier. Au lieu d’assister à l’inauguration du président élu Biden, il organiserait un événement d’adieu devant Joint Base Andrews. Jim Acosta de CNN signalé un «garde de couleur, une fanfare militaire, 21 coups de feu et un tapis rouge» sont tous envisagés pour l’événement.

Rupture: Trump prévoit de quitter DC le matin du 20 janvier. Il a prévu un événement d’adieu le jour de l’inauguration à Joint Base Andrews en dehors de DC,

Pour être sûr, cela n’a pas été une transition transparente de pouvoir par aucun effort d’imagination. Le 6 janvier, des insurgés pro-Trump ont pris d’assaut le Capitole paré de l’iconographie MAGA, nazie et confédérée, interrompant le décompte normalement banal des votes électoraux supervisé par le vice-président Mike Pence. Quelques heures plus tard, la majorité des républicains de la Chambre ont toujours choisi de continuer à saper l’élection en rejetant les résultats présidentiels de l’Arizona et de la Pennsylvanie.

Mais ces dernières semaines, potentiellement en raison de craintes de culpabilité juridique et de mise en accusation, le président a finalement admis qu’il y aura une transition de pouvoir. Bien qu’il n’ait pas admis que Biden avait remporté les élections équitablement, il s’est efforcé de se distancier du violent bouleversement causé au moins en partie par ses fausses allégations de fraude électorale en publiant deux vidéos reconnaissant et affirmant nominalement l’inauguration imminente de Biden.

Pendant ce temps, sa résidence se prépare à accueillir un nouvel occupant. Voici ce que nous savons des procédures logistiques en cours avant que Biden n’entre à la Maison Blanche.

Les nominations sont toujours en cours, les tapis sont toujours en cours de nettoyage et les cartons de déménagement sont toujours en train d’être emballés

Le jour de l’inauguration est également le jour du déménagement pour les Bidens et les Atouts – et la Maison Blanche a pris des mesures pour commencer la transition du bâtiment physique pour ses futurs occupants.

Kate Bennett et Maegan Vazquez de CNN ont rapporté que la Maison Blanche se préparait à un nettoyage en profondeur des locaux, une routine normale qui s’est intensifiée cette année. Désormais, tout le bâtiment recevra un niveau de nettoyage amélioré grâce à Covid-19. (Remarque: il y a peu de preuves que la transmission de surface soit une source d’infection, cela pourrait donc être un autre exemple du théâtre de l’hygiène qui a tant préoccupé l’année dernière.)

Selon CNN, le total de « l’inauguration amplifiée de la Maison Blanche en profondeur … oscille autour d’un demi-million de dollars. » C’est un départ des années précédentes où «l’essentiel du nettoyage» était effectué par le personnel de la Maison Blanche; une source anonyme a déclaré à CNN que ce changement était dû à la préoccupation de l’équipe de Biden que le bâtiment ait accueilli plus d’un événement potentiel de super-propagation et une foule d’activités dangereuses pendant une pandémie.

Des fournitures d'emballage sont également en cours de livraison – un camion de déménagement livrant des boîtes dépliées a été photographié dans le bâtiment du bureau exécutif d'Eisenhower où travaille la majeure partie du personnel de la Maison Blanche.



Gérald Herbert / AP Les boîtes sont déplacées hors du bâtiment du bureau exécutif d’Eisenhower à l’intérieur du complexe de la Maison Blanche le 14 janvier.

La partie la plus importante de la transition concerne les nominations, un sac mélangé pour l’équipe Biden. Comme NPR l’a rapporté en 2009 lorsqu’il a prêté serment, le président de l’époque Barack Obama avait six membres du Cabinet déjà confirmés, et lors de son investiture, Trump en avait déjà deux. Biden, d’autre part, est en bonne voie pour avoir zéro malgré le déploiement de 33 candidats sur les 1250 qui nécessitent une confirmation du Sénat, selon le suivi du Washington Post.

Ainsi, bien que Biden puisse entrer en fonction légèrement derrière la courbe sur les confirmations du Cabinet, tous les signes indiquent qu’il entre à la Maison Blanche après son investiture, les occupants précédents étant déjà partis pour Mar-a-Lago.