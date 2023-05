Nettoyage à l’échelle de la ville prévu à Streator – Shaw Local

Live Well Streator s’associe à la ville de Streator et à plusieurs autres organisations communautaires de la région de Streator pendant la semaine d’amélioration de la santé communautaire, du samedi 3 juin au vendredi 9 juin.

Le nettoyage à l’échelle de la ville aura lieu dans les parcs, les sentiers et autres espaces publics.

Les groupes de toutes tailles, âges et niveaux de compétence qui souhaitent participer à cet effort communautaire visant à rendre Streator encore plus beau peuvent s’inscrire sur le lien ci-dessous ou contacter les coordonnateurs bénévoles de l’événement Jessica Pastirik et Paul Webster de Central Church of Christ à 815-673-1581 ou [email protected]