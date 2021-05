Nets over Jazz est-il une valeur sûre? Nos experts le pensent

Le tournoi inaugural de play-in de la NBA a servi son objectif: il est devenu le sujet de discussions à l’échelle de la ligue le dernier mois de la saison, puis a produit des matchs convaincants.

Mais les vrais playoffs commencent samedi. Les Lakers de Los Angeles peuvent-ils répéter en tant que champions? Les Utah Jazz ont terminé avec le meilleur record de la ligue en saison régulière. Cela signifie-t-il qu’ils sont prêts à courir vers leur premier titre? Et que faire des Nets? Les anciens champions Kevin Durant et Kyrie Irving peuvent-ils offrir un championnat à Brooklyn?

Nous avons demandé à nos experts NBA du réseau USA Today leurs choix sûrs et audacieux pour les finales de conférence de l’Est et de l’Ouest ainsi que pour les finales de la NBA. Certaines de leurs réponses peuvent vous surprendre.

Jeff Zillgitt, USA Today

Finales de la Conférence Est

Choix sûr: Sixers sur Bucks

Les Sixers ont finalement percé «The Process» et se qualifient pour la finale de la NBA avec Joel Embiid et Ben Simmons.

Choix audacieux: Chaleur sur Sixers

Le champion en titre de la conférence Heat et Jimmy Butler peuvent se lancer et gagner l’Est.

Finales de la Conférence Ouest

Choix sûr: Jazz sur les Lakers

Le Jazz a le meilleur bilan de la NBA, l’attaque n ° 4, la défense n ° 3, les étoiles, la profondeur et le coaching.

Choix audacieux: Nuggets sur Jazz

Niklola Jokic portant Denver à la finale de la NBA avec Jamal Murray blessé serait une histoire incroyable.

Finales NBA

Choix sûr: Jazz sur Sixers

Les têtes de série n ° 1 de chaque conférence ne se sont pas rencontrées en finale depuis 2016.

Choix audacieux: Bucks over Clippers

Il y aurait des bouleversements sauvages pour en arriver à son point, mais ces deux équipes ont le talent pour arriver aussi loin.

Mark Medina, États-Unis aujourd’hui

Finales de la Conférence Est

Choix sûr: Filets de plus de 76ers

Même avec des blessures, peu de défense et peu de temps sur le terrain, Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving sont beaucoup trop talentueux.

Choix audacieux: Knicks over Nets

Les Knicks ont maintenant été à la hauteur de ce que la NBA a toujours voulu qu’ils soient: une équipe de championnat au lieu d’une risée.

Finales de la Conférence Ouest

Choix sûr: Lakers sur Clippers

La rivalité de LA se produit enfin dans un cadre éliminatoire, et LeBron James et Anthony Davis réaffirment pourquoi les Lakers règnent toujours sur cette ville.

Choix audacieux: Soleils sur Jazz

Chris Paul montre enfin qu’il peut rester durable pendant les séries éliminatoires tout en menant une équipe inexpérimentée des Suns à un endroit qu’elle n’a jamais été depuis que Charles Barkley a affronté Michael Jordan.

Finales NBA

Choix sûr: Lakers sur les filets

Dans ce qui sera un tirage au sort en raison du marché des équipes et de la puissance des stars, LeBron James remporte un titre NBA contre Kevin Durant pour la première fois depuis que le Miami Heat a battu le Thunder d’Oklahoma City il y a neuf ans. Un jeune Durant a appris la grandeur de LeBron au début de l’OKC.

Choix audacieux: Pépites sur la chaleur

Ne se contentant plus d’être l’histoire de bien-être dans la bulle NBA, les Nuggets remportent un titre NBA contre une équipe de retour en finale en s’appuyant sur le meilleur grand homme de la ligue (Nikola Jokic).

Matt Eppers, États-Unis aujourd’hui

Finales de la Conférence Est

Choix sûr: Sixers over Nets

Philadelphie est l’une des rares équipes avec les défenseurs à lancer le trio de stars de Brooklyn, et Joel Embiid devrait faire des ravages à l’intérieur contre la zone avant des Nets.

Choix audacieux: Chaleur sur Sixers

Miami devrait courir un défi absolu, mais avec Jimmy Butler et Bam Adebayo en tête, les champions en titre de l’Est ont le courage de le faire.

Finales de la Conférence Ouest

Choix sûr: Lakers sur Clippers

Nous obtenons enfin la série Staples Center après que les équipes se soient encerclées pendant deux saisons, les Lakers rappelant aux Clippers ce qui se passe à Los Angeles.

Choix audacieux: Nuggets sur Jazz

Nikola Jokic et Michael Porter Jr. ont élevé leurs matchs sans Jamal Murray. S’ils continuent, ils peuvent mener les Nuggets à une course surprise vers la finale de la conférence.

Finales NBA

Choix sûr: Lakers sur Sixers

Les points seront à une prime entre les deux meilleures défenses de la ligue, et les Lakers ont des buteurs plus fiables autour des stars LeBron James et Anthony Davis.

Choix audacieux: Pépites sur dollars

Il n’y a aucune raison de croire que Nikola Jokic ne continuera pas à publier des chiffres absurdes, le MVP présumé mettant les Nuggets sur le dos pour une course au titre improbable.

Duane Rankin, République de l’Arizona

Finales de la Conférence Est

Choix sûr: Sixers over Nets

Joel Embiid fait la différence à l’intérieur par rapport au Big 3 de Brooklyn.

Choix audacieux: Les faucons sur les filets

Nate McMillan réussit une improbable course d’entraîneurs avec Trae Young en train de prendre feu.

Finales de la Conférence Ouest

Choix sûr: Lakers sur Clippers

LeBron James et Anthony Davis remportent le match 7 en retard pour les meilleurs Clippers super talentueux.

Choix audacieux: Soleils sur les non-conformistes

Phoenix revient en finale pour la première fois en 1993 en repoussant Luka Doncic, Mavs.

Finales NBA

Choix sûr: Lakers sur Sixers

Los Angeles se répète en tant que champions de la NBA.

Choix audacieux: Suns over Bucks

Avec Chris Paul en tête, Phoenix remporte le premier titre NBA après 11 ans de sécheresse en séries éliminatoires.

Marla Ridenour, Akron Beacon Journal

Finales de la Conférence Est

Choix sûr: filets de plus de 76ers

Le vrai test de l’importance de la défense alors que l’attaque chargée des Nets met tout cela ensemble après une saison marquée par les blessures.

Choix audacieux: Bucks over Knicks.

Bucks mieux construits pour une course 2021; Giannis joue comme un MVP tous les soirs.

Finales de la Conférence Ouest

Choix sûr: Lakers sur Jazz

Jazz a mené la ligue en 3 points réalisés et tentés, mais cela ne résiste pas à la défense étouffante des Lakers.

Choix audacieux: Soleils sur les tondeuses

Malgré leur manque d’expérience en séries éliminatoires, les Suns Devin Booker et Deandre Ayton deviennent majeurs sous la direction de Chris Paul.

Finales NBA

Choix sûr: Lakers sur les filets

Comme l’a montré le match de play-in contre Warriors, Playoff LeBron n’a pas perdu sa magie. Toujours en mode épreuve avec James Harden et un titre NBA.

Choix audacieux: Jazz over Bucks

Le jazz irrespectueux a un mélange parfait d’attaque et de défense et un style de retour qui met l’accent sur l’équilibre et le travail d’équipe.

J. Michael, étoile d’Indianapolis

Finales de la Conférence Est

Choix sûr: 76ers sur les filets

Série de 7 matchs avec la meilleure équipe défensive qui gagne.

Choix audacieux: Bucks sur Sixers

La différence entre flamboyer et faire la finale est Jrue Holiday.

Finales de la Conférence Ouest

Choix sûr: Clippers au-dessus des soleils

Chris Paul est le meilleur candidat MVP mais LA a toujours les deux meilleurs joueurs

Choix audacieux: Jazz sur pépites

Les deux équipes que presque personne ne choisira pour avancer, mais l’Utah a les tireurs, les créateurs et le grand changeur de jeu défensif.

Finales NBA

Choix sûr: Filets sur les tondeuses

Big 3 est plus grand que Big 2, et la profondeur de Brooklyn leur donne plus de chemins vers la victoire.

Choix audacieux: Sixers sur les soleils

Il ne s’agit pas de savoir qui a eu la meilleure saison en 72 matchs autant que de jouer son meilleur basket-ball maintenant.

Jim Owczarski, Sentinelle du Milwaukee Journal

Finales de la Conférence Est

Choix sûr: Filets de plus de 76ers

Même à la moitié (ou à la troisième) force, ces deux-là étaient les meilleurs de l’Est et il est trop logique de les voir s’affronter à pleine capacité en finale de l’Est.

Choix audacieux: Bucks sur 76ers

L’idée audacieuse n’est pas seulement que les Bucks battent les 76ers, mais qu’ils croient qu’ils battront également Miami et Brooklyn en cours de route.

Finales de la Conférence Ouest

Choix sûr: Jazz sur les soleils

Les meilleures têtes de série représentent généralement les finales de la conférence, et elles avancent généralement – et ces deux équipes ont été les meilleures de l’Ouest toute l’année.

Choix audacieux: Clippers sur Lakers

Ces équipes n’étaient pas à pleine puissance toute la saison, mais les éliminatoires leur permettent de trouver un rythme, et peut-être que les Lakers sont à court d’essence.

Finales NBA

Choix sûr: Jazz sur les filets

Cette itération des Nets rappelle le premier des «trois grands» à Miami, trop talentueux pour ne pas faire la finale mais une équipe plus solide les bat pour le championnat.

Choix audacieux: Bucks over Clippers

Les Bucks ont remodelé la liste et changé leurs plans offensifs et défensifs dans une intersaison raccourcie, et cela porte ses fruits à l’occasion du 50e anniversaire de leur premier championnat.

EVAN BARNES, Appel commercial de Memphis

Finales de la Conférence Est

Choix sûr: Bucks sur 76ers

Le jeu bidirectionnel de Jrue Holiday est la dernière pièce dont les Bucks ont besoin pour enfin se qualifier pour la finale

Choix audacieux: Filets de plus de 76ers

Si le «Big 3» des Nets reste en bonne santé et que la chimie atteint son apogée, ils surmonteront les problèmes défensifs et seront la dernière équipe de l’Est debout

Finales de la Conférence Ouest

Choix sûr: Lakers sur Jazz

Tout dépend de la cheville de LeBron James, mais l’expérience / la défense de l’équipe des Lakers est difficile à parier

Choix audacieux: Jazz sur pépites

Donovan Mitchell et Mike Conley sont en bonne santé et l’Utah monte son tir / défense en volume pour célébrer son dernier voyage en finale depuis 1998

Finales NBA

Choix sûr: Lakers sur Bucks

Un James et Anthony Davis en bonne santé célèbrent un autre titre malgré le fait que Giannis Antetokounmpo ait eu un impact semblable à celui d’Allen Iverson en 2001 en finale.

Choix audacieux: Nets over Jazz

Malgré tous les points d’interrogation, les Nets ont frappé une tempête parfaite de santé, d’équilibre offensif et de lavage.

Berry Tramel, Oklahoma City Oklahoman

Finales de la Conférence Est

Choix sûr: Nets over Sixers. Brooklyn a l’offense. Philly a la défense. L’offense gagne ces jours-ci.

Choix audacieux: Bucks sur Sixers. Jrue Holiday fait la différence pour Milwaukee. Les Bucks ont échangé une liste profonde contre une liste d’étoiles profondes.

Finales de la Conférence Ouest

Choix sûr: Jazz sur les Lakers. Bojan Bogdanovic, Joe Ingles et Donovan Mitchell donnent assez d’attaque au Jazz, et Utah joue aussi un peu en défense.

Choix audacieux: Lakers sur Jazz. Mon coffre-fort et mon gras doivent-ils être échangés? Une tête de série 7 n’a jamais remporté l’Ouest, mais cette tête de série 7 a LeBron et Anthony Davis.

Finales NBA

Choix sûr: Nets over Jazz. Brooklyn est devenu le Golden State East. L’équipe que tout le monde aime détester, mais surtout imbattable.

Choix audacieux: Des dollars sur les Lakers. Cinquante ans après que Kareem Abdul-Jabbar a planté un drapeau de titre à Milwaukee, Giannis Antetokounmpo fait de même.