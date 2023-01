Nets Edge Heat mais Kevin Durant boite, les 76ers passent devant les pistons

Les Brooklyn Nets ont remporté une victoire 102-101 NBA contre le Miami Heat dimanche sur le vainqueur du match de Royce O’Neale, mais ont vu la superstar Kevin Durant boiter avec une blessure au genou au troisième quart.

Durant, avec une moyenne de 30 points par match pour les Nets en plein essor, a été blessé avec un peu plus d’une minute à jouer dans le troisième lorsque son coéquipier australien Ben Simmons s’est levé pour bloquer un tir de Jimmy Butler, qui est retombé dans Durant.

Durant s’est assis par terre pendant plusieurs instants, a tenté de rejoindre le concours, puis est parti pour le vestiaire.

“Il sera évalué demain et j’espère que j’aurai plus d’informations”, a déclaré l’entraîneur des Nets, Jacque Vaughn. “Il inclura très probablement l’imagerie, juste pour s’assurer que nous sommes bons.”

Immédiatement après le match, Vaughn a déclaré qu’il n’avait pas encore discuté de la blessure avec Durant, qui félicitait ses coéquipiers à leur sortie du terrain.

Kyrie Irving a mené les Nets avec 20 points. Durant a terminé avec 17 en 30 minutes sur le terrain et O’Neale est passé après le Heat mené par neuf avec 9:24 à jouer.

Miami menait 101-100 après une paire de paniers de Butler, mais quand Irving a raté un trois points avec 5,5 secondes à faire, O’Neale a obtenu le rebond et a livré ce qui s’est avéré être le vainqueur du match.

Butler a mené Miami avec 26 points mais a raté un lay-up au buzzer.

Malgré les inquiétudes suscitées par Durant, Vaughn était satisfait de ce qu’il a vu des Nets, qui se sont améliorés à 27-13, un match derrière les Celtics de Boston au sommet de l’Est.

“Vous devez donner à nos gars le mérite d’être restés avec ça”, a-t-il déclaré. “Je pense que nous étions en retard de huit ou neuf – pour terminer le match et rester ensemble, assez impressionnant.”

L’ancien coéquipier des Nets de Durant, James Harden, a réalisé un triple-double de 20 points pour aider les 76ers de Philadelphie en infériorité numérique à une victoire convaincante de 123-111 contre les Pistons à Detroit.

Harden a ajouté 11 rebonds et 11 passes décisives lors de son deuxième triple-double de la saison et a bénéficié de nombreux soutiens malgré l’absence continue du centre vedette Joel Embiid et PJ Tucker.

Embiid a raté son troisième match consécutif avec une douleur au pied gauche tandis que Tucker était sorti avec une infection des sinus.

“Il était formidable”, a déclaré l’entraîneur des Sixers, Doc Rivers, à propos de Harden, mais a noté que c’était une “bonne performance d’équipe”.

Montrezl Harrell a marqué 20 points, un sommet de la saison, et s’est combiné de manière transparente avec Harden pour que l’attaque des Sixers continue de cliquer.

Tyrese Maxey a marqué 23 points et les réserves des 76ers ont marqué 48 points alors que Philadelphie a poussé son avance à 23 points au milieu du quatrième quart.

Harden a franchi une étape importante dans sa carrière pendant le match, devenant le 27e joueur de la NBA à marquer 24 000 points en carrière.

Grizzlies silence Jazz

Les fortunes des Memphis Grizzlies et des Dallas Mavericks ont varié alors qu’ils jouaient sans leurs stars.

À Memphis, Desmond Bane a marqué 24 points et délivré neuf passes décisives alors que les Grizzlies, manquant leur meilleur buteur Ja Morant, ont battu les Utah Jazz 123-118.

Morant était une égratignure tardive avec une cuisse droite douloureuse. En son absence, l’offensive a traversé Tyus Jones qui a marqué 21 points avec six passes décisives alors que les Grizzlies ont remporté une sixième victoire consécutive.

Memphis, qui était également sans centre malade Steven Adams, s’est amélioré à 26-13, à égalité avec le leader de la Conférence Ouest Denver.

Pendant ce temps, les Mavericks, avec Luka Doncic mis à l’écart par une cheville douloureuse un jour après son triple-double lors d’une victoire contre la Nouvelle-Orléans, sont tombés 120-109 contre le Thunder à Oklahoma City.

Shai Gilgeous-Alexander a marqué 33 points pour le Thunder, qui a résisté à un bon départ des Mavs et n’a jamais traîné en seconde période.

À Houston, les Timberwolves du Minnesota ont traîné jusqu’à 20 en première mi-temps et ont perdu quatre points au quatrième quart, mais ils se sont ralliés pour battre les modestes Rockets 104-96.

D’Angelo Russell a marqué 22 points et Anthony Edwards en a ajouté 21. Le centre Rudy Gobert a marqué 18 points et attrapé 11 rebonds, augmentant l’intensité en seconde période alors que les Timberwolves ripostaient.

