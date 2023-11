NETL discute de la capture directe de l’air avec des développeurs technologiques et des décideurs politiques du monde entier

Les experts de NETL ont participé à la récente conférence mondiale sur la capture directe de l’air, un événement de deux jours qui a réuni des leaders et des innovateurs mondiaux qui travaillent au développement de la capture directe de l’air (DAC) en tant que technologie robuste, rentable et respectueuse de l’environnement pour éliminer les émissions de gaz à effet de serre. gaz de l’atmosphère.

Organisée les 16 et 17 octobre à l’Université Columbia à New York, la conférence se veut un rassemblement annuel de partage de connaissances et de discussions intersectorielles au sein du CAD, un domaine en évolution rapide. David Luebke, directeur technique du Centre DAC de NETL, a fait partie d’un panel qui a discuté des priorités de recherche, de développement et de démonstration du DAC.

Parmi les autres intervenants figuraient Jennifer Wilcox, secrétaire adjointe principale du Bureau de l’énergie fossile et de la gestion du carbone (FECM) du Département américain de l’énergie, et Rory Jacobson, conseiller principal pour le déploiement, FECM.

« Alors que nous nous efforçons d’atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2050, des processus comme le DAC, qui éliminent le dioxyde de carbone (CO 2 ) de l’atmosphère, sont nécessaires pour compenser les émissions provenant de sources qui ne peuvent pas être complètement éliminées », a déclaré Luebke. «NETL s’efforce de créer un écosystème qui aide les développeurs de technologies à amener rapidement le DAC à l’échelle du gigatonne.. Des conférences comme celles-ci constituent un aspect essentiel de cet écosystème car elles favorisent l’échange d’informations et d’idées.

NETL a joué un rôle déterminant dans l’avancement de la recherche sur le captage du CO 2 des flux de gaz de combustion produits par les centrales électriques et d’autres industries et les stocker de manière permanente et sûre dans des complexes souterrains profonds et des réservoirs géologiques ou les utiliser comme matière première pour produire des produits de plus grande valeur tels que des produits chimiques et des plastiques.

En 2022, le Congrès a autorisé 25 millions de dollars pour le nouveau centre NETL DAC, qui devrait être mis en service au cours de l’été 2024 sur le campus de recherche du laboratoire près de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Le centre sera conçu avec une flexibilité considérable pour s’adapter au paysage technologique DAC en évolution rapide. Les systèmes de test seront disponibles à trois échelles : des systèmes à l’échelle du laboratoire conçus pour examiner la stabilité à long terme des matériaux DAC, des systèmes de test de modules à l’échelle du banc capables de sonder la dynamique des écoulements et de petites salles de ski à l’échelle pilote capables de tester des prototypes d’unités DAC.

En outre, le centre offrira aux développeurs la possibilité de simuler un large éventail de conditions, ce qui permettra de mieux comprendre comment les différentes technologies DAC réagissent dans différents climats, de l’été à l’hiver et des zones arides aux tropiques.

Le NETL DAC Center sera un centre complet destiné à aider les partenaires (universités, instituts de recherche et entreprises développant des technologies DAC) à tirer parti des installations et de l’expertise de NETL pour tester des technologies DAC innovantes. Les partenaires auront accès à :

Un centre reconnu à l’échelle nationale soutenant le développement et les tests de technologies DAC, de l’invention à la commercialisation.

Des installations de test inclusives et à la pointe de la technologie.

Accès collaboratif à l’expertise de classe mondiale de NETL.

Options de tests standardisés et sur mesure représentant la « référence » en matière d’analyse des performances.

