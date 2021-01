Netflix est en tête du peloton lors de la 26e cérémonie annuelle des Critics ‘Choice Awards.

Le service de streaming a eu le plus de nominations de tous les points de vente cette année (26, contre 24 pour HBO) lorsque les nominés ont été dévoilés lundi par la Critics Choice Association.

«Ozark» et «The Crown» de Netflix remportent chacun six prix, dont celui du meilleur drame, tandis que «Lovecraft Country» de HBO, «Mrs. America »et« What We Do in the Shadows »et« Schitt’s Creek »de Pop TV ont suivi avec cinq hochements de tête. «Better Call Saul» d’AMC et «The Plot Against America» de HBO ont reçu quatre nominations chacun.

Les nominés pour les films seront annoncés le 8 février. Les gagnants du cinéma et de la télévision devraient être annoncés lors de la cérémonie de remise des prix du groupe le 7 mars organisée par Taye Diggs sur CW (19 h HE / PT).

La saison des récompenses traditionnelles d’Hollywood a été retardée par la pandémie COVID-19, qui au cours des deux dernières semaines a vu les Grammy Awards repoussés au 14 mars et les Screen Actors Guild Awards au 4 avril.

Les Oscars devraient clôturer la saison le 25 avril.

