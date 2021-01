Le géant du streaming a annoncé mardi son intention de sortir un nouveau film chaque semaine au cours des 12 prochains mois.

Certains des films sur l’ardoise incluent le western « The Harder They Fall », avec Regina King, Idris Elba et Jonathan Majors. Lin-Manuel Miranda et Halle Berry feront leurs débuts en tant que réalisateur avec « Tick, Tick … Boom! » et « Bruised ».

Ce ne sont là que quelques-uns des meilleurs artistes d’une programmation de stars qui comprend Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Gal Gadot, Dwayne Johnson et Ryan Reynolds.

Ariana Grande jouera aux côtés de Lawrence, DiCaprio, Streep et Timothée Chalamet dans «Don’t Look Up».