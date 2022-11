Netflix vous permet désormais de supprimer les appareils indésirables du compte

Netflix permet désormais de se déconnecter d’appareils particuliers, liés à votre compte. La fonctionnalité, actuellement disponible principalement sur iOS et Android, montre quels appareils utilisent la plate-forme, et s’il y a des irrégularités, comme des freeloaders ou des membres indésirables, vous pouvez simplement appuyer sur Se déconnecter et les expulser.













Guide rapide pour trouver la fonctionnalité

La fonctionnalité se trouve dans le menu Paramètres du compte, puis dans la section Sécurité et confidentialité se trouve la fonctionnalité Gérer l’accès et les appareils. Ici, au siège de GSMArena, nous avons tendance à télécharger Netflix sur chaque appareil que nous testons pour un examen et nous avons une liste extrêmement longue d’appareils, comme le montrent les captures d’écran ci-dessus.

Dans n’importe quel scénario normal, il serait assez facile de voir quel utilisateur partage sa part d’adhésion avec d’autres personnes.

Il ne s’agit que d’une étape supplémentaire de Netflix vers la répression du partage de mots de passe et s’attend probablement à ce que les utilisateurs fassent leur travail avant que la plate-forme ne prenne les choses en main. De plus, la fonctionnalité n’est actuellement disponible que sur mobile et nous n’avons aucune information sur le moment où les utilisateurs de bureau ou les applications TV l’obtiendront.