Netflix vous enverra jusqu’à 10 films bonus à la fin du service DVD

Dépoussiérez votre lecteur DVD – Le service de location de disques Netflix sort en trombe.

Le streamer populaire en avril a annoncé qu’il était mettre fin à l’activité de DVD par courrier qui a tout commencé. Et lorsque le service fermera enfin ses portes fin septembre, cela aidera les abonnés à faire une dernière brèche dans leur file d’attente.

Les membres qui reçoivent encore des locations de DVD de Netflix ont obtenu un email la semaine dernière en les remerciant pour leur entreprise et en leur offrant une chance d’entrer pour obtenir un cadeau d’adieu.

« Nous apprécions vraiment que vous partagiez des soirées cinéma avec nous jusqu’au dernier jour », lit-on dans l’e-mail. « Amusons-nous pour notre finale ! »

L’e-mail comprend un lien où les membres peuvent demander à recevoir « jusqu’à 10 disques supplémentaires dans votre boîte aux lettres ». Ces films bonus seront envoyés par la poste le 29 septembre, le dernier jour où l’entreprise de DVD enverra des envois.

Normalement, les clients peuvent recevoir un maximum de 8 disques à la fois avec le forfait le plus cher du service.

« Vous ne saurez pas si des enveloppes supplémentaires vous parviendront jusqu’à ce qu’elles arrivent dans votre boîte aux lettres », déclare Netflix.

Dans l’annonce de la fermeture de son service de DVD par courrier, le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, a déclaré que la gestion de l’entreprise était « devenue de plus en plus difficile » car le nombre de clients qui louaient encore des films physiques « continue de diminuer ».

« Ces enveloppes rouges emblématiques ont changé la façon dont les gens regardaient des émissions et des films à la maison – et elles ont ouvert la voie au passage au streaming », a-t-il déclaré.

Depuis qu’il a commencé à expédier des DVD en mars 1998, Netflix affirme avoir envoyé plus de 5 milliards de disques à plus de 40 millions de clients.

Une fois que les clients reçoivent leur dernier envoi de films, Netflix dit qu’il « continuera d’accepter les retours jusqu’au 27 octobre 2023 ».

Un représentant de Netflix n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de CNBC Make It.

