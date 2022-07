Netflix vise à commencer à vous facturer pour le partage de mot de passe l’année prochaine

Que ce passe-t-il Après avoir discuté et testé des frais de partage de mots de passe pendant des mois, Netflix vise à les déployer en 2023. Pourquoi est-ce important Cela coûtera beaucoup plus d’argent aux observateurs de Netflix : la société estime que plus de 100 millions de foyers diffusent en continu sans payer directement.

Netflix a pour objectif de déployer une structure pour facturer les comptes pour le partage de mots de passe l’année prochaine, a annoncé mardi la société, intensifiant ses efforts pour que plus de 100 millions de foyers en charge gratuite commencent à payer alors que la société fait face à une adhésion en baisse et à une concurrence accrue.

Après des années de relativement laisser-faire sur le partage de mots de passe, Netflix a déclaré mardi que son “objectif est de trouver une offre de partage payant facile à utiliser qui, selon nous, fonctionne pour nos membres et notre entreprise et que nous pourrons déployer en 2023”. Il a précédemment déclaré qu’il appliquerait des frais de partage de mot de passe dans le monde entier, y compris aux États-Unis.

Jusqu’à présent, ses frais de partage de mots de passe se sont limités à des tests dans une poignée de pays d’Amérique latine, où il expérimente deux programmes.

Dans son premier test, Netflix facture des frais pour créer des comptes “sous” moins chers qui sont liés à un abonnement principal mais qui ont leur propre profil, identifiant et mot de passe. Les personnes qui ont le forfait le moins cher de Netflix ne peuvent ajouter aucun de ces sous-comptes ; chaque autre adhésion peut ajouter jusqu’à deux de ces sous-comptes. Ensuite, Netflix a dit qu’il essaierait un nouvelle méthode à partir du mois prochain, qui facturera l’ajout de plus de “maisons” où vous pourrez diffuser Netflix en plus d’une résidence principale, avec une limite sur le nombre de maisons supplémentaires que vous pouvez ajouter en fonction de votre niveau d’adhésion. Plus vous payez déjà pour Netflix, plus vous pouvez ajouter de foyers.

Qu’il s’agisse de facturer un sous-compte ou une maison supplémentaire, les frais sont inférieurs au coût d’un abonnement Netflix autonome.

La domination de Netflix sur le streaming vidéo – sans parler de ses années de croissance inlassable du nombre d’abonnés – a poussé presque toutes les grandes sociétés de médias d’Hollywood à injecter des milliards de dollars dans leurs propres opérations de streaming. Ces soi-disant guerres de streaming ont provoqué une vague de nouveaux services, notamment Apple TV Plus, Disney Plus, HBO Max, Peacock et Paramount Plus, entre autres – un flot d’options de streaming qui a compliqué le nombre de services que vous devez utiliser (et , souvent payant) pour regarder vos émissions et films préférés en ligne.

Maintenant, ressentant la chaleur de l’intensification de la concurrence pour retenir votre attention et votre compte d’abonnement, Netflix poursuit des stratégies qu’il avait précédemment rejetées pendant des années. En plus des frais de partage de mot de passe, Netflix prévoit également de lancer des abonnements moins chers soutenus par la publicité.