Netflix vient de sortir un nouveau thriller palpitant

Il y a toujours d’innombrables films d’horreur et thrillers classiques à regarder dans les jours et les semaines précédant Halloween, mais si vous recherchez quelque chose de nouveau, Netflix a ce qu’il vous faut. Vendredi, Netflix a publié Ne bouge pasun thriller produit par Sam Raimi (Les morts maléfiques, Traîne-moi en enfer) qui vous tiendra en haleine pendant une heure et demie.

Réalisé par Adam Schindler et Brian Netto, Ne bouge pas parle d’un tueur en série qui découvre une femme en deuil dans les bois et lui injecte ensuite une drogue paralytique. Il lui reste 20 minutes avant que son corps ne s’arrête. Pourra-t-elle s’en sortir vivante ?

Le nouveau film met en vedette Kelsey Asbille (Pierre jaune) en tant que victime et Finn Wittrock (Cliquet) en tant que tueur tordu. Daniel François (La Chronique des Bridgerton) apparaît également comme un policier.

À une époque pleine de superproductions pléthoriques, un thriller qui ne dépasse pas son accueil est un changement de rythme rafraîchissant. Comme le disait Jim Vorel dans son Coller le magazine revoir, « Ne bouge pas Le protagoniste peut être rendu inerte, mais le film conserve juste assez d’énergie et de menace à revendre.

« Le scénario demandait à notre acteur de rester immobile pendant tant de minutes dans le film, et j’avais peur », a déclaré le producteur Sam Raimi. Tudum. « Je craignais que le public ne devienne agité, mais les réalisateurs ont si bien géré la situation que le suspense devient de plus en plus grand. »

Ne bouge pas ce ne sera peut-être pas le prochain Psychomais ce sera une montre amusante et rapide avant Halloween.