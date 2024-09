Netflix vient de sortir l’un des meilleurs films de guerre jamais réalisés – et il est à 100 % sur Rotten Tomatoes

Historiquement, « Le Tombeau des Lucioles » a été plus difficile à diffuser que certains autres efforts du Studio Ghibli, mais tout cela a changé maintenant que ce film de guerre déchirant a atterri sur Netflix.

Si vous êtes habitué à certains des projets les plus fantaisistes du studio, sachez que vous allez vivre une expérience assez différente. Au lieu d’être transporté dans un monde fantastique comme celui vu dans « Le Garçon et le Héron » – qui a récemment fait ses débuts en streaming sur Max – « Le Tombeau des Lucioles » nous invite plutôt à vivre un voyage tout à fait différent.

Ici, nous voyons les horreurs de la guerre à travers les yeux de deux jeunes frères et sœurs alors qu’un frère et une sœur tentent de survivre dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale au Japon. Si ce n’est pas déjà clair, c’est un film poignant… mais c’est aussi un film que vous ne pourrez pas manquer. doit Prenez le temps si vous ne l’avez pas déjà fait.

Bien qu’il soit presque certain que vous allez pleurer, « Le Tombeau des Lucioles » équilibre astucieusement l’ambiance triste avec de beaux visuels et quelques moments d’émerveillement enfantin. C’est une expérience profondément émouvante – c’est pourquoi il a un 100% parfait Tomates pourries — et qui mérite une place sur votre liste de surveillance Netflix.

De quoi parle « Le Tombeau des Lucioles » ?

Le Tombeau des Lucioles | Bande-annonce officielle | Netflix – YouTube



Regarder sur

Créé par le cofondateur du Studio Ghibli, Isao Takahata — qui a également écrit et réalisé le film — « Le Tombeau des Lucioles » dépeint la vie tragique de deux orphelins de guerre vivant la fin de la Seconde Guerre mondiale à Kobe, au Japon.

Basé sur la nouvelle semi-autobiographique d’Akiyuki Nosaka, le film suit Seita (exprimé par Tsutomu Tatsumi / J. Robert Spencer dans le doublage anglais) et sa jeune sœur Setsuko (Ayano Shiraishi / Rhoda Chrosite) alors qu’ils font de leur mieux pour survivre dans cet environnement dangereux, affrontant les horreurs de la guerre au fur et à mesure.

Devriez-vous regarder « Le Tombeau des Lucioles » en streaming ?

(Crédit photo : Alamy/Everett Collection Inc)

Absolument. Je suis sûr que Le Tombeau des Lucioles ne deviendra pas l’un de vos films préférés (je pense qu’il est tout simplement trop dévastateur pour être visionné plusieurs fois), mais c’est un film qui aura certainement un impact durable sur vous, en raison de la façon dont il contraste les dures réalités de la guerre avec ses moments de joie enfantine.

Mais je ne suis pas le seul à penser que c’est une belle œuvre. Comme vous l’aurez deviné à la lecture de la partition parfaite de 100 % du film Tomates pourries« Le Tombeau des Lucioles » est vivement recommandé par les critiques de cinéma.

En 2000, Roger Ebert a donné au film une note parfaite de 4/4 et a affirmé qu’il « appartient à n’importe quelle liste des plus grands films de guerre jamais réalisés », ajoutant que c’est « une expérience émotionnelle si puissante qu’elle force à repenser l’animation » comme n’étant pas seulement « pour les enfants ».

En distinguant le film comme un Le choix des critiques du New York Times En 2019, Glenn Kenny a salué le film comme « l’un des films d’animation les plus surprenants et les plus émouvants de tous les temps » et « l’un des meilleurs films sur la jeunesse dans un monde indifférent », utilisant son support animé « pour accentuer un réalisme déchirant ».

Dans sa brève réflexion sur le film en Le GardienSteve Rose a décrit le film comme « une histoire de guerre aussi déchirante que n’importe quel film d’action en direct », mais qui trouve un « moment magique de beauté naturelle et de plaisir enfantin ». […] ce qui ne fait que rendre la tragédie encore plus poignante.

Et dans leur critique quatre étoiles pour EmpireDan Jolin a décrit « Le Tombeau des Lucioles » comme « un film dévastateur et poignardant » et « un drame animé magnifiquement construit ».

Vous n’êtes pas sûr d’être prêt à vivre une expérience aussi déchirante, mais vous cherchez toujours quelque chose de nouveau à regarder ? N’oubliez pas de consulter notre guide des meilleurs films de guerre Netflix et de tous les meilleurs films sur Netflix pour plus de recommandations de streaming.