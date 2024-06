Netflix vient de sortir discrètement le thriller psychologique le plus trippant de l’année

Netflix Originals a connu une séquence chaude ces derniers temps. Le streamer publiant désormais plus de contenu original que jamais, il est possible de laisser les créations sous-estimées prendre de plus grandes impulsions. Récemment, cette stratégie s’est avérée payante avec Bébé renne, une adaptation d’un spectacle théâtral solo du créateur Richard Gadd. Maintenant, sur ses talons se trouve un autre spectacle fou d’un autre dramaturge, et celui-ci est encore plus ambitieux.

Éric suit Vincent (Benedict Cumberbatch), le créateur d’un film populaire Rue de Sesame-émission pour enfants, alors qu’il fait face à la disparition soudaine de son fils Edgar. Dans son désespoir, il commence à voir la marionnette que son fils a conçue quelques jours avant sa disparition : un monstre géant à cornes nommé Eric. Alors que Vincent est de plus en plus désespéré de sauver son fils, son mariage et sa série, Eric le pousse à l’extrême au point qu’il n’est pas clair s’il sauve la vie de son fils ou s’il ruine la sienne.

Le meilleur élément de la série est distinct du scénario de Vincent. Le détective Michael Ledroit (McKinley Belcher III) est chargé de retrouver Edgar dans un New York sale et criblé de criminalité en 1985, un monde où les enfants semblent disparaître dans les airs. Le cas d’Edgar entre en collision avec d’anciennes affaires de personnes disparues et avec la propre vie de Ledroit pour révéler une sombre vérité qui se cache au centre de la police de New York.

Appel Éric ambitieux serait un euphémisme. Dans ses six épisodes à peine, Éric couvre le deuil, la toxicomanie, les problèmes de classe, la corruption, la traite des êtres humains et la crise du sida, souvent dans le même souffle. Parfois, on a l’impression que l’histoire est plus mordue qu’elle ne peut mâcher, mais elle se termine par une finale satisfaisante qui trouve de petits moments de justice.

Benedict Cumberbatch offre le genre de performance magistralement équilibrée entre maniaque et solennel que le public attend de lui, mais la véritable révélation est Belcher dans le rôle du détective Ledroit, qui dépeint les frustrations et les défis liés à la tentative de résoudre des affaires apparemment insolubles tout en vivant comme un flic noir et queer. Dans les années 1980. Les acteurs secondaires, comme Gaby Hoffman dans le rôle de l’épouse assiégée de Vincent et Dan Fogler et Roberta Colindrez dans le rôle de ses collègues, apportent des nuances à leurs rôles, et même la marionnette utilisée pour Eric est suffisamment expressive pour correspondre au reste de la subtilité de l’ensemble.

Les scènes avec l’ami imaginaire de Vincent sont planantes mais convaincantes. Netflix

Écrit par le dramaturge devenu scénariste Abi Morgan, surtout connu pour le biopic de Margaret Thatcher La femme de fer, Éric n’est pas vraiment une série de bien-être. Le ton devient sombre et il y a des épisodes entiers où l’on a l’impression que plus rien ne sera plus bon. Mais tout comme le décor juxtapose un spectacle pour enfants aux couleurs vives à un New York sale, la propre vie de Vincent contraste son espoir implacable avec un monde déterminé à le détruire. Il n’est pas la définition classique d’un optimiste, mais il survit néanmoins.

Éric, un peu comme Bébé renne, n’est pas une série Netflix dont vous devriez vous gaver. Mais avec le bon rythme et le bon état d’esprit, même sa sombre histoire parsemée d’illusions d’un autre monde offre un point lumineux dans le paysage du streaming de 2024.

Éric est en streaming sur Netflix.