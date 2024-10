Netflix vient de révéler notre premier aperçu de son nouveau film de science-fiction massif

Les frères Russo sont dans une époque de transition. Après avoir quitté l’univers cinématographique Marvel en beauté avec des films Avengers consécutifs, l’équipe de réalisation s’est essayée à la création de ses propres franchises avec Extraction et L’homme gristous deux créés sur Netflix. Mais après un bref répit, les Russo retourneront au vaisseau-mère pour une autre paire d’aventures Avengers : jour du Jugement dernier et Guerres secrètes.

Avant que cela n’arrive, cependant, les Russo ont encore un film en préparation : l’original de Netflix. L’État électrique. Comme leurs autres projets récents, il n’est pas basé sur une adresse IP populaire, mais il semble partager certaines des caractéristiques épiques et de genre du MCU. L’État électrique est un road trip de science-fiction dont la sortie est prévue au début de l’année prochaine. Nous avons enfin notre premier aperçu du film et il se déroule dans un désert de robots sensibles qui pourrait rivaliser avec Marvel lui-même.

Millie Bobby Brown et Chris Pratt dans le rôle de Michelle et Keats dans L’État électrique. Netflix

L’État électriquebasé sur le livre du même nom de Simon Stålenhag de 2018, se déroule dans une version alternative de 1994, à la suite d’un conflit massif entre les robots et les humains. Les humains ont gagné et les robots restants ont été exilés dans une zone d’exclusion. Le film suit Michelle (Millie Bobby Brown), une jeune femme qui croit qu’un robot détient le secret pour retrouver son frère perdu depuis longtemps. Elle est accompagnée de Keats (Chris Pratt), un vétéran qui travaille maintenant comme contrebandier ; et un robot de construction nommé Herman (exprimé par Anthony Mackie.)

Alors qu’ils traversent le ghetto des robots, ils trouvent une bande de robots qui veulent se battre pour leurs droits, dirigée par M. Peanut (exprimé par Woody Harrelson.) Oui, c’est la véritable mascotte des Planters, sous la forme d’un « robot marketing ». La maladresse du choix du personnage est très délibérée.

« L’intention était de créer pour vous des sentiments complexes, à la fois drôles et tragiques », a déclaré Joe Russo. Salon de la vanité. « La mythologie derrière le film est que les robots ont été créés dans ce monde pour être agréables à regarder, ne pas se sentir menaçants et vous faire aimer. Pour vous faire sourire, vous vendre des choses, prendre soin de vous. Ils ont donc un aspect caricatural de par leur conception dans le film.

Une grande partie du casting de L’État électrique sont des robots sensibles exilés après une tentative de soulèvement. Netflix

C’est exactement le genre de film dont les Russo ont besoin pour se remettre dans le bain : fantaisiste et plein de science-fiction, mais aussi décidément plus idiot que les films Avengers avec leurs rebondissements monumentaux.

« Ce film est en fait une sorte de pont remarquable pour nous permettre de revenir à cela », a déclaré Anthony Russo. Salon de la vanité. « C’est un prélude intéressant au retour à Marvel et à la tentative de poursuivre cette histoire. »

L’État électrique premières sur Netflix début 2025.