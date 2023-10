Netflix va-t-il augmenter ses prix ?

Netflix US a augmenté les prix de ses forfaits l’année dernière. Les abonnements s’élèvent actuellement à 9,99 $ par mois pour le niveau Basic, 15,49 $ pour le niveau Standard et 19,99 $ pour le niveau Premium. Ce dernier est actuellement l’un des abonnements mensuels de streaming les plus chers du marché américain.

Aujourd’hui, de nouvelles rumeurs suggèrent que l’entreprise pourrait les augmenter à nouveau. Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Quand Netflix pourrait-il augmenter ses prix ?

Le journal Wall Street a rapporté que Netflix pourrait mettre en œuvre une hausse de prix aux États-Unis et au Canada « quelques mois » après la fin de la grève de la SAG-AFTRA. Alors que la grève des écrivains hollywoodiens est terminée, ceux des acteurs continuent de demander un accord équitable aux studios.

Les négociations ont débuté le 2 octobre, mais on ne sait pas encore quand la grève prendra officiellement fin. Si cela se produit dans les semaines à venir, cela correspondrait à ce que nous avons vu lors des précédentes augmentations de prix de Netflix.

Netflix US a augmenté ses prix en octobre 2017, janvier 2019, octobre 2020 et janvier 2022. Bien que ce ne soit pas une tendance établie, cela montre que les augmentations de prix ont lieu tous les 13 à 20 mois. Par conséquent, nous pourrions en voir un arriver dès le début de 2024 en Amérique.

Ce n’est bien sûr qu’une estimation – nous n’avons aucune confirmation officielle de Netflix.

Le Royaume-Uni a souvent suivi l’Amérique en modifiant les prix des abonnements. Cependant, Netflix UK n’a pas augmenté ses prix en 2022. En fait, la dernière fois que la plateforme a modifié ses prix, c’était en décembre 2020.

Avant cela, Netflix UK avait connu des augmentations de prix en octobre 2017 et mai 2019. Par conséquent, sans confirmation officielle, il est difficile de dire quand Netflix UK pourrait augmenter ses prix.

De combien les abonnements Netflix pourraient-ils augmenter ?

Il n’est pas certain que Netflix augmentera le prix de ses abonnements, mais on peut estimer l’ampleur de cette augmentation en regardant les augmentations précédentes.

Les tarifs officiels de Netflix aux États-Unis ont changé des montants suivants en janvier 2022 :

Forfait standard : augmenté de 13,99 $ par mois à 15,49 $ par mois

Forfait Premium : augmenté de 17,99 $ par mois à 19,99 $ par mois

Les augmentations de prix s’élèvent à 1,50 $ de plus pour le niveau Standard et à 2 $ de plus pour le niveau Premium. À l’époque, le forfait Basic avait augmenté de 1 $, mais ce forfait n’est plus disponible pour les nouveaux abonnés. Au lieu de cela, le forfait le moins cher est Standard avec annonces, qui coûte 6,99 $ par mois.

Si la même augmentation se reproduit pour tous les forfaits, nous pourrions alors envisager 7,99 $ par mois pour Standard avec annonces, 17,99 $ pour Standard et 22,99 $ pour Premium.

Au Royaume-Uni, les abonnés peuvent actuellement choisir entre Standard avec annonces pour 4,99 £ par mois, Standard pour 10,99 £ par mois et Premium pour 15,99 £ par mois. Les prix au Royaume-Uni sont en fait un peu moins chers qu’aux États-Unis une fois convertis, il pourrait donc y avoir une augmentation de 1 à 3 £ par mois pour tous les forfaits disponibles.

Une fois que nous en saurons plus, nous mettrons à jour cet article.

Existe-t-il un moyen d’éviter une hausse des prix de Netflix ?

À moins d’annuler votre abonnement Netflix, non. Netflix ne propose pas de forfaits annuels comme le font Disney+ et Amazon Prime.

Si Netflix augmente ses prix, le meilleur moyen d’économiser de l’argent est soit de rétrograder votre forfait, soit de quitter le service et d’obtenir vos besoins de streaming auprès d’une plateforme concurrente.