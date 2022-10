Netflix va sévir contre les comptes partagés

L’ère de pouvoir partager un compte Netflix avec plusieurs personnes, qu’il s’agisse de membres de la famille ou d’anciens partenaires, touchera bientôt à sa fin.

Le géant du streaming a signalé qu’à partir du début de 2023, il lancera une répression contre ceux qui partagent leur compte avec plusieurs personnes et mettra en place des frais pour les utilisateurs supplémentaires en dehors du titulaire principal du compte.

Dans sa mise à jour aux actionnaires du 18 octobre, Netflix a déclaré qu’il poursuivrait ses projets de “monétisation du partage de compte” et que les principaux titulaires de compte peuvent créer des sous-comptes pour des “membres supplémentaires” s’ils “veulent payer pour leur famille et leurs amis”. ”

Cette décision fait suite à un projet pilote de ces frais au Pérou, au Chili et au Costa Rica plus tôt cette année, dans lequel les abonnés Netflix ont été facturés 2 380 pesos chiliens (3,36 $ CAD), 7,9 sols péruviens (2,72 $ CAD) et environ 1 816 en colonies costariciennes (environ 4 $). CAD) pour chaque membre supplémentaire, avec un maximum de deux membres supplémentaires par compte.

Netflix introduit également un service de transfert de compte, où ceux qui avaient un profil sur le compte de quelqu’un d’autre peuvent déplacer leur profil et conserver toutes leurs données de spectateur, mais doivent souscrire à leur propre abonnement.

En avril 2022, Netflix avait signalé aux actionnaires qu’il perdait des abonnés pour la première fois en 10 ans et avait souligné que le partage de mot de passe de compte faisait partie du problème.

Dans son dernier rapport sur les résultats du troisième trimestre, Netflix a déclaré avoir inversé cette tendance et gagné 2,4 millions d’abonnés nets supplémentaires entre juillet et septembre de cette année.

La plate-forme lancera également un plan d’abonnement «soutenu par la publicité» moins cher le 1er novembre au Canada, ainsi qu’au Mexique, puis le lancera plus largement tout au long du mois. Ces plans seront de 20 à 40 % moins chers que les prix d’abonnement actuels, selon le rapport du troisième trimestre. Au Canada, le nouveau niveau financé par la publicité coûtera 5,99 $ par mois.

Louis-Etienne Dubois, professeur de gestion des industries créatives à l’Université métropolitaine de Toronto, a déclaré à CTVNews.ca que Netflix prévoit d’introduire des frais pour les comptes partagés n’est pas une surprise.

“Ils ont fait allusion à cette idée de sévir contre les comptes partagés ou les utilisateurs illégaux”, a-t-il déclaré. “La faisabilité de la répression est beaucoup plus complexe à réaliser, ce qui explique probablement pourquoi il a fallu si longtemps entre le moment où ils ont commencé à taquiner cette annonce et le moment où ils vont l’appliquer.”

Il a déclaré qu’il n’était pas non plus clair combien Netflix facturerait pour les comptes partagés, et il ne serait pas surprenant que ce changement soit reporté à 2023.

Les marchés se sont tournés vers Netflix pour apporter ces changements afin de générer des revenus supplémentaires, a déclaré Dubois.

En ce qui concerne la réaction du public lorsque les frais seront introduits, Netflix a testé des options sur les marchés secondaires d’Amérique du Sud, a-t-il déclaré. Ce n’est pas parce que cela a fonctionné là-bas que cela fonctionnera nécessairement à l’échelle mondiale, a-t-il expliqué.

Reste à savoir si ceux qui utilisent des comptes partagés suivront réellement les règles de Netflix et paieront pour des comptes séparés, a-t-il déclaré.

“Il sera donc intéressant de voir combien de ces profils ou utilisateurs ne paient pas pour le contenu en ce moment, et combien d’entre eux se traduiront réellement par des abonnements payants”, a-t-il déclaré.

Mais la mise en place de frais supplémentaires n’est pas une stratégie de croissance durable à long terme si Netflix veut être compétitif avec d’autres services de streaming, a déclaré Dubois.

“Réprimer les utilisateurs n’est pas une stratégie de croissance… ce n’est certainement pas la façon dont Netflix va continuer à croître et continuer à rivaliser avec les autres plates-formes”, a-t-il déclaré.

Pour ce faire, la plateforme devra continuer à développer des contenus de qualité, car d’autres services de streaming tels que Disney+ ont d’autres sources de revenus que le streaming, a-t-il déclaré. Netflix, en revanche, est un peu un “poney à un tour”, a déclaré Dubois.

Et son augmentation du nombre d’abonnés ce trimestre n’est pas quelque chose de trop excitant, a-t-il ajouté.

« Je ne célébrerais pas tout de suite. Nous devons voir si c’est quelque chose qui est durable », a-t-il déclaré.