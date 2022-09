Un nouveau jeu mobile Assassin’s Creed et deux autres titres mobiles arrivent exclusivement sur Netflix, a annoncé samedi la société de jeux vidéo Ubisoft. Les autres jeux sont une suite de Valiant Hearts, un puzzle-aventure se déroulant pendant la Première Guerre mondiale, et une nouvelle Mighty Quest for Epic Loot, qu’Ubisoft appelle une “aventure hack-and-slash”.

Les jeux, jouables sur l’application mobile de Netflix, seront inclus avec un abonnement Netflix. Ils seront téléchargeables et n’incluront pas de publicités ou de microtransactions, a déclaré Ubisoft dans un communiqué.

La nouvelle histoire de Valiant Hearts sera lancée en janvier 2023, a déclaré Ubisoft. Mighty Quest for Epic Loot arrive également en 2023, et le jeu Assassin’s Creed est “en préparation”, a déclaré Ubisoft.

Netflix a annoncé fin 2020 qu’il travaillait avec Ubisoft sur une série télévisée en direct basée sur Assassin’s Creed, l’une des franchises de jeux vidéo les plus populaires d’Ubisoft. La franchise emmène les joueurs dans une aventure à travers différents événements historiques au fil du temps.

En juillet 2021, Netflix confirmé c’était se développer dans les jeux vidéoet il a publié ses cinq premiers titres mobiles en novembre de cette année. Il est sorti depuis un numéro d’autre Jeux et maintenant aurait a plus de 20 jeux mobiles pour les utilisateurs iOS et Android, avec des plans pour augmenter ce nombre à 50 jeux d’ici la fin de 2022.

Le mois dernier, CNBC signalé que moins de 1% des 221 millions d’abonnés de Netflix avaient téléchargé les jeux de Netflix jusqu’à présent. La publication a noté, cependant, que Netflix a caractérisé son passage au jeu comme un processus de plusieurs années. Le service de streaming espère en partie lier les jeux vidéo à ses offres de films et d’émissions de télévision.

“Nous allons être expérimentaux et essayer un tas de choses”, a déclaré Greg Peters, directeur de l’exploitation de Netflix, selon CNBC. “Mais je dirais que les yeux que nous avons sur le prix à long terme se concentrent davantage sur notre capacité à créer des propriétés connectées aux univers, aux personnages, aux histoires que nous construisons.”

Sa liste actuelle de jeux comprend Stranger Things : 1984 et Stranger Things 3 : The Game, ainsi que divers titres qui ne sont pas associés à la programmation Netflix.