Netflix va faire face à l’affaire de diffamation «The Queen’s Gambit» du grand maître des échecs Nona Gaprindashvili | Actualités Ents & Arts

Le géant du streaming Netflix pourrait bientôt devoir aller en justice dans un procès en diffamation pour sa série à succès The Queen’s Gambit, après avoir perdu un appel pour faire rejeter l’affaire.

Netflix est accusé d’avoir déformé « l’une des réalisations professionnelles les plus importantes » de la championne d’échecs féminine Nona Gaprindashvili dans la série.

La joueuse d’échecs géorgienne a contesté une réplique du drame qui, selon ses avocats, a été diffusée « devant des millions de téléspectateurs dans le monde » et « a terni (sa) réputation personnelle et professionnelle ».

Nona Gaprindashvili a été la première femme au monde à recevoir l’honneur et le rang de grand maître international des échecs



The Queen’s Gambit concerne la joueuse d’échecs fictive Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), mais des références fréquentes sont faites à des personnages réels du jeu, y compris Gaprindashvili.

Dans le dernier épisode de la série, un commentateur lors d’une partie d’échecs compare les réalisations d’Harmon à celles de Gaprindashvili, mais dit que la figure réelle « n’a jamais affronté d’hommes » en jouant – même si elle l’a fait.

Pour sa défense, Netflix a déclaré qu' »aucun téléspectateur raisonnable n’aurait compris la ligne pour transmettre une déclaration de fait » car la série est « une œuvre entièrement fictive », selon des documents juridiques obtenus par l’agence de presse PA.

Il ajoute que pour que les téléspectateurs sachent qu’il y a une diffamation présumée, ils auraient besoin d’une « connaissance des échecs soviétiques compétitifs dans les années 1960 ».

Gaprindashvili jouant aux échecs en 1962





Cependant, dans une décision de justice rendue jeudi, un juge du tribunal de district central de Californie a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve « excluant les poursuites en diffamation pour la représentation de personnes réelles dans des œuvres autrement fictives ».

« Au contraire, le fait que la série soit une œuvre de fiction n’exonère pas Netflix de toute responsabilité pour diffamation si tous les éléments de diffamation sont par ailleurs présents », indiquent les documents juridiques.

Les avocats de Gaprindashvili ont déclaré qu’elle était la première femme de l’histoire à être nommée grand maître international des échecs, ajoutant: « Au cours de la carrière de la demanderesse, elle a subi de graves préjudices parce qu’elle était une femme – et souvent la seule femme – en compétition parmi les hommes.

« Lorsque la série a été diffusée, plusieurs organes de presse et divers internautes individuels ont commenté l’inexactitude de la ligne.

« La demanderesse déclare que la ligne » a déformé l’une de (ses) réalisations professionnelles les plus importantes … devant des millions de téléspectateurs dans le monde « et » a terni (sa) réputation personnelle et professionnelle « . »

Ils ont poursuivi: « La carrière de la demanderesse tout au long de sa vie se déroule dans le monde des échecs compétitifs, dans lequel elle reste une dirigeante active, un modèle et une compétitrice.

« La demanderesse soutient que la ligne touche au cœur de sa position durement acquise dans sa profession.

« La réputation professionnelle et la marque de Gaprindashvili étaient inextricablement liées à ses efforts courageux pour affronter et vaincre d’estimables adversaires masculins lorsque les échecs étaient majoritairement un monde d’hommes. »