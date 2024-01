Netflix va diffuser “Raw” de la WWE à partir de l’année prochaine dans le cadre de son plus grand saut dans le divertissement en direct

Netflix et Participations du groupe TKO a déclaré mardi que la plateforme de streaming diffuserait le programme phare de la WWE, “Raw”, à partir de l’année prochaine, dans le cadre de la première incursion majeure de Netflix dans le sport en direct.

L’accord, d’une durée de 10 ans, est évalué à plus de 5 milliards de dollars, selon un dossier déposé par la société. Netflix aura la possibilité de mettre fin à l’accord après cinq ans et de le prolonger d’une décennie supplémentaire. La plateforme de streaming sera en mesure de diffuser “Raw” dans le monde entier et débutera l’accord avec des droits exclusifs sur celui-ci aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Amérique latine. Netflix deviendra également le foyer de toutes les émissions et émissions spéciales de la WWE en dehors des États-Unis, notamment SmackDown et NXT ainsi que WrestleMania, SummerSlam et Royal Rumble.

Les actions de TKO ont grimpé de plus de 20 % dans les échanges avant commercialisation suite à la nouvelle et à une annonce distincte selon laquelle l’acteur et ancienne superstar de la lutte Dwayne Johnson rejoindrait son conseil d’administration. Les actions de Netflix ont augmenté de plus de 1%, quelques heures avant que la société ne publie ses résultats après la cloche mardi.

Netflix, qui tente de générer des revenus en réduisant le partage d’abonnements et en poussant les téléspectateurs vers son adhésion au niveau publicitaire, a fait peu de tentatives de programmation en direct dans son histoire. L’ajout de “Raw”, qui est actuellement diffusé sur USA Network et produit trois heures de programmes en direct par semaine toute l’année, à sa programmation sera une aubaine pour la plateforme et un changement historique important pour Netflix. USA Network et NBC News partagent une société mère au sein de NBCUniversal.

“Cela change la donne”, a déclaré Mark Shapiro, président et directeur de l’exploitation de TKO, dans une interview. « Lorsque l’on revient sur les chapitres de l’histoire des médias sportifs, de nouveaux chapitres sont animés par de nouveaux paradigmes extraordinaires. ESPN et Turner ont amené la NFL au câble en 1987. Rupert Murdoch a amené le football à Fox en 1994. Lorsque de nouvelles histoires seront écrites, Raw sur Netflix sera un véritable début de chapitre.

Netflix s’est récemment lancé dans le sport avec des séries de type documentaire sur la Formule 1 et le golf, le tennis et le football professionnels. Cet accord permettra à Netflix d’exploiter la propriété intellectuelle de la WWE pour des projets similaires. Avec l’autorisation de la WWE, Netflix pourrait même développer des films ou des séries autour des personnages de la WWE, a déclaré l’une des personnes.

Pour TKO, la société mère de la WWE, la conclusion d’un accord avec Netflix amène la lutte de la WWE à environ 250 millions d’abonnés dans le monde. Le président de la WWE, Nick Khan, a Netflix sur son radar comme point d’atterrissage potentiel pour “Raw” depuis plusieurs années.

Il a discuté du plus grand streamer au monde lors d’un appel aux résultats de la WWE au premier trimestre 2022, faisant référence à la façon dont Netflix a fait preuve d’ouverture à changer ses positions de longue date, comme le rejet de la publicité et la répression du partage de mots de passe.

“Netflix est prêt à procéder à des ajustements et à inverser ses positions lorsqu’il identifie un problème”, a déclaré Khan en 2022.

Choisir Netflix

TKO a eu des discussions avec d’autres sociétés de médias mais s’est concentré sur Netflix en décembre, selon des personnes proches du dossier.

L’empreinte mondiale de Netflix, qui dépasse tous les autres services de streaming, a été un attrait clé pour la WWE, a déclaré Shapiro.

“C’est l’une des plus grandes plateformes de divertissement au monde”, a déclaré Shapiro à propos de Netflix. « Il y a un marketing que vous ne pouvez même pas comprendre. Son positionnement est sans précédent en termes de ce qu’ils font en première page.

“Raw” est le programme le plus diffusé aux États-Unis, attirant 17,5 millions de téléspectateurs uniques par an, ont indiqué les sociétés. Shapiro a déclaré que la capacité d’Amazon à diffuser “Thursday Night Football” cette saison sans problème et le récent succès de Peacock en diffusant un match éliminatoire de la Ligue nationale de football lui ont donné l’assurance que Netflix diffusera “Raw” technologiquement solide, même s’il n’a rien fait de tel. sur une base cohérente encore.