Netflix va commencer à facturer 8 $ supplémentaires aux clients américains pour partager un compte à l’extérieur de la maison

Netflix a expliqué mardi comment il avait l’intention de sévir contre le partage généralisé des mots de passe de compte aux États-Unis, sa dernière tentative visant à attirer davantage d’abonnés à son service de streaming vidéo dans un contexte de ralentissement de la croissance.

Dans un e-mail adressé mardi à ses 70 millions de clients américains, Netflix a déclaré qu’il limiterait l’audience de sa programmation aux personnes vivant dans le même foyer. Ceux qui s’abonnent aux forfaits standard ou premium de Netflix – qui coûtent entre 15,50 $ US et 20 $ US par mois – pourront autoriser une autre personne vivant en dehors de leur foyer à utiliser leur mot de passe pour 8 $ supplémentaires par mois, soit une remise de 2 $ par rapport au stand standard de l’entreprise. -plan seul.

L’e-mail n’indique pas clairement à partir de quelle date les nouvelles règles seront en vigueur, mais il déploie généralement des augmentations de prix et d’autres modifications de service à partir du prochain cycle de facturation du client.

Les abonnés pourront toujours regarder Netflix lorsqu’ils voyagent. La société basée à Los Gatos, en Californie, compte plus de 232 millions de clients dans le monde.

La société a récemment déployé de nouvelles règles pour le partage de mots de passe au Canada.

Cette décision tant attendue, télégraphiée par Netflix il y a près d’un an, vise à mettre fin à une pratique que la société a laissée incontrôlée pendant des années alors que son service de streaming attirait des abonnés en masse. À cette époque, la direction n’était guère incitée à prendre le risque d’irriter les clients en limitant le partage des mots de passe.

Alors que Netflix détournait le regard, environ 100 millions de personnes dans le monde recevaient des mots de passe de la famille et des amis pour télécharger gratuitement des séries télévisées telles que La Couronne et des films tels que À l’Ouest, rien de nouveau. Ces mots de passe ont été acheminés par la clientèle payante de Netflix, qui a généré l’essentiel des 32 milliards de dollars de revenus de l’entreprise l’année dernière.