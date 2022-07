Netflix va abandonner plusieurs projets après une forte baisse du nombre d’abonnés ? La réalisatrice oscarisée de The Power Of The Dog, Jane Campion, prédit

Netflix semble appuyer sur le bouton de panique étant donné qu’il n’a pas eu le meilleur des temps ces derniers temps. Le major du service de streaming a récemment révélé dans un communiqué qu’il avait perdu 200 000 clients au premier trimestre 2022 et prédit en outre qu’il perdrait 2 millions de clients supplémentaires au deuxième trimestre. Nous entendons dire que l’automne récent a sonné l’alarme et Netflix est sur le point de prendre des mesures drastiques pour tenter d’endiguer le déclin, un sentiment partagé par Jeanne Campion de la OTT plate-forme, Le pouvoir du chienqui lui avait valu le oscar du meilleur réalisateur.

Jane Campion fait des prédictions inquiétantes pour les projets Netflix

La réalisatrice oscarisée de Netflix, The Power of the Dog, Jane Campion, a prédit que le géant OTT abandonnera plusieurs projets, sera très prudent à l’avenir et cessera de prendre des risques après la forte baisse de sa base d’abonnés. Dans une conversation avec la BBC, Jane Campion a apparemment déclaré qu’elle pensait que Netflix allait être plus pointilleux sur d’autres projets ou, peut-être, ne pas prendre de risques sur des personnes sans nom (noms qui portent une certaine valeur de marque ou une connectivité avec les téléspectateurs). Elle a cependant ajouté que personnellement, cela ne devrait pas être difficile pour elle si elle voulait collaborer à nouveau avec la plate-forme OTT car elle a déjà établi une relation et les personnes qui gèrent le service sont incroyablement fidèles.

Netflix prêt à sonner l’alarme en Inde aussi ?

Alors que ce chiffre indique ses performances à l’échelle mondiale, en parlant du marché indien, le co-fondateur de Netflix, Reed Hastings, avait déclaré en janvier que le manque de succès de la plate-forme en Inde était “frustrant”. Nous apprenons que la chute récente a également envoyé des sonnettes d’alarme plus près de chez nous, et des rapports suggèrent que Netflix India est susceptible de prendre des mesures extrêmes dans le but d’endiguer le déclin, à commencer par certaines des séries Web indiennes et des films OTT sur le radar.