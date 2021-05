Netflix UK sort en juin 2021 – nouvelles séries, émissions télévisées et films

NETFLIX a toute une série de nouveautés à venir en juin pour vous divertir tout au long du mois.

Le géant du streaming publiera un certain nombre de films et d’émissions de télévision sur son site pour votre plus grand plaisir.

Qu’est-ce qui sortira sur Netflix en juin 2021?

Trop chaud à manipuler – Saison 2

Le spectacle suit 10 singletons alors qu’ils tentent de trouver l’amour dans une villa pendant quatre semaines.

Mais contrairement à la série rivale Love Island, il y a un problème: ils ne sont pas autorisés à se livrer à un mouchoir de quelque sorte que ce soit.

C’est vrai, les candidats vont à des rendez-vous, dorment dans le même lit et se promènent en maillot de bain toute la journée, tout en essayant de se retenir d’être physiquement intime.

Quiconque ose enfreindre les règles de non-baisers, pas de caresses lourdes et aucune satisfaction personnelle de quelque nature que ce soit verra le prix de 100 000 $ chuter plus vite que la libido des concurrents.

Paternité (2021)

Dans cette histoire vraie réconfortante, drôle et émouvante, Kevin Hart joue le rôle d’un veuf en assumant l’un des emplois les plus difficiles au monde: la paternité.

Nous le voyons élever sa petite fille comme un père célibataire après la mort inattendue de sa femme décédée un jour après la naissance de leur fille.

Lupin (Saison 2)

Ce n’est plus un jeu.

La quête de vengeance d’Assane contre Hubert Pelligrini a mis sa famille en pièces.

Le dos au mur, il doit maintenant penser à un nouveau plan, quitte à se mettre en danger

Sophie: un meurtre à West Cork (série limitée)

Le meurtre brutal de Sophie Toscan du Plantier dans l’une des régions les plus belles et les plus reculées d’Irlande a choqué le pays et déclenché l’une des plus grandes enquêtes qu’il ait jamais vues – et au cours des deux décennies et demie suivantes, il est devenu une obsession nationale en Irlande et en France. .

Avec un accès à la fois à la famille de la victime et aux personnes impliquées dans l’histoire, la série dévoile cette histoire extraordinaire depuis ses débuts et offre une fenêtre unique sur la bataille en cours pour obtenir justice pour Sophie.

La liste complète des nouvelles émissions et films sur Netflix en juin 2021

Voici un aperçu complet de TOUT ce à quoi vous pouvez vous attendre en juin.

1 juin

Croyez-moi: l’enlèvement de Lisa McVey (2018)

Trous noirs: le bord de tout ce que nous savons (2020)

Boogeyman (2005)

CoComelon (Saison 3)

Colombienne (2011)

Comte Arthur Strong (plusieurs saisons)

Elvis Presley: Le chercheur (2018)

Marié à la médecine (saison 2)

Nigella: à ma table (saison 1)

Octonauts (4 saisons)

Une chance (2013)

Prince Charles: à l’intérieur du duché de Cornouailles (saison 1)

Roh (2019)

Âme (2019)

Invoquée (2013)

Super Monstres Once Upon Rhyme (2021)

Les vraies femmes au foyer d’Atlanta (plusieurs saisons)

Thomas & Friends: Marvelous Machinery: Nouvelle arrivée (2020)

Thomas et ses amis: Machines merveilleuses: le monde de demain (2020)

Thomas et ses amis: Thomas et le moteur royal (2020)

Thomas et ses amis (saison 24)

Top Coppers (Saison 1)

2 juin

Carnaval

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie (Saison 1)

Summertime (Saison 2)

La fille et l’arme (2019)

3 juin

Fichier du créateur: GOLD (Saison 1)

Reines dansantes (2021)

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie (Saison 1)

Summertime (Saison 2)

La fille et l’arme (2019)

4 juin

Briser les frontières: la science de notre planète (2021)

Humain: Le monde intérieur (Saison 1)

Aigre-doux (2021)

Sweet Tooth (Saison 1)

Trippin ‘avec les Kandasamys (2021)

Hier (2019)

5 juin

Kitty Love: Un hommage aux chats (2021)

7 juin

Étrange mais vrai (2019)

9 juin

Réveillé (2021)

Frais, frit et croustillant (saison 1)

Jungle tragique (2021)

10 juin

Locombianos (Saison 1)

11 juin

Lupin (partie 2)

Fille patineuse (2021)

14 juin

Elite Short Stories: Guzman Caye Rebe (Saison 1)

15 juin

Elite Short Stories: Nadia Guzman (Saison 1)

Mangeons (Saison 1)

Rhyme Time Town (Saison 2)

Chanson un (2014)

Le Karaté Kid (2010)

17 juin

Été noir (saison 2)

18 juin

Élite (Saison 4)

Paternité (2021)

Jagame Thandhiram (2021)

23 juin

Bon sur papier (2021)

Trop chaud à manipuler (saison 2)

24 juin

Point singulier de Godzilla (2021)

Le réalisateur nu (saison 2)





25 juin

Sexe / vie (saison 1)

30 juin

Amérique: le film (2021)

Sophie: un meurtre à West Cork (série limitée)

