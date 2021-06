Netflix UK sort en juillet 2021 – nouvelles séries, séries télévisées et films

NETFLIX propose une multitude de nouvelles versions en juillet pour vous divertir tout au long du mois.

Le géant du streaming proposera un certain nombre de films et d’émissions de télévision différents sur son site pour votre plus grand plaisir.

La meilleure série sur Netflix

Les meilleurs films sur Netflix

Nouveau sur Netflix : Que regarder cette semaine

Netflix

Virgin River est de retour pour une troisième saison[/caption]

Qu’est-ce qui sortira sur Netflix en juillet 2021 ?

Rivière Vierge (Saison 3)

Dans la troisième saison de Virgin River, il y a encore plus de drames en réserve pour nos personnages bien-aimés.

Les faits saillants incluent des funérailles, un incendie, un divorce, un ouragan et une nouvelle romance, dans une saison pleine de rebondissements qui gardera les fans sur le bord de leurs sièges.

Jamais je n’ai jamais (saison 2)

Netflix

Ne manquez pas la saison 2 de Never Have I Ever[/caption]

Dans la saison 2 de la comédie sur le passage à l’âge adulte Never Have I Ever, l’adolescente amérindienne Devi continue de faire face aux pressions quotidiennes du lycée et du drame à la maison, tout en naviguant dans de nouvelles relations amoureuses.

Never Have I Ever est créé par la productrice exécutive Mindy Kaling, avec Lang Fisher en tant que producteur exécutif, showrunner et écrivain.

Triologie de la rue de la peur

Netflix

La trilogie Fear Street va vous faire peur au plus profond de vous-même[/caption]

En 1994, un groupe d’adolescents découvre que les événements terrifiants qui hantent leur ville depuis des générations sont peut-être tous liés – et ils pourraient être les prochaines cibles.

Basé sur la série d’horreur la plus vendue de RL Stine, Fear Street suit la sinistre histoire de Shadyside à travers un cauchemar de 300 ans.

L’histoire se déroule en trois parties – Fear Street Part 1 : 1994, Fear Street Part 2 : 1978 et Fear Street Part 3 : 1666 – et sort à trois dates différentes.

Nous le peuple (Saison 1)

Netflix

Les Obama vous proposent la série Netflix We The People[/caption]

L’ancien président Barack Obama et l’ancienne première dame Michelle Obama sonnent le 4 juillet avec une nouvelle série d’animation pour Netflix visant à éduquer les enfants sur les cours d’éducation civique aux États-Unis.

Intitulée We the People, la série de 10 épisodes présentera des clips vidéo de trois minutes couvrant un large éventail de sujets pour éclairer «une nouvelle génération de jeunes Américains sur le pouvoir du peuple».

ET l’extra-terrestre (1982)

Alamy

ET arrive sur Netflix en juillet[/caption]

Après qu’un doux extraterrestre se soit échoué sur Terre, l’être est découvert et se lie d’amitié avec un jeune garçon nommé Elliott.

En amenant l’extraterrestre dans sa maison de banlieue en Californie, Elliott présente ET, comme l’extraterrestre est surnommé, à son frère et à sa petite sœur, Gertie, et les enfants décident de garder son existence secrète.

Bientôt, cependant, ET tombe malade, entraînant une intervention du gouvernement et une situation désastreuse pour Elliott et l’extraterrestre.

Il était une fois… à Hollywood (2019)

Rex

Leo DiCaprio et Brad Pitt jouent dans Once Upon a Time… in Hollywood[/caption]

L’acteur Rick Dalton a acquis une renommée et une fortune en jouant dans un western télévisé des années 1950, mais a maintenant du mal à trouver un travail significatif dans un Hollywood qu’il ne reconnaît plus.

Il passe le plus clair de son temps à boire et à papoter avec Cliff Booth, son meilleur ami facile à vivre et son cascadeur de longue date.

Rick vit également à côté de Roman Polanski et Sharon Tate – le cinéaste et actrice en herbe dont l’avenir sera à jamais modifié par les membres de la famille Manson.

Un officier et un gentleman

©2003 Par Paramount Pictures Tous droits réservés

Richard Gere joue dans Un officier et un gentleman[/caption]

Zack Mayo, un nouveau membre de l’US Navy, a une mauvaise attitude.

Lorsqu’il s’inscrit à l’Aviation Academy, il est confronté à la direction stricte du Sgt. Emil Foley, qui donne à Zack un réveil brutal en termes de relation avec les autres.

Grâce aux conseils de Foley – et à une romance inattendue avec Paula, une étrangère qui traîne autour de la base navale – Zack apprend des leçons difficiles et découvre ce qu’il veut vraiment de la vie.

La liste complète des nouvelles émissions et films sur Netflix en juin 2021

Voici un aperçu complet de TOUT ce à quoi vous pouvez vous attendre en juin.

1er juillet

Une fille américaine : Saige peint le ciel (2013)

Un officier et un gentleman (1982)

Agression sur l’enceinte 13 (2005)

Code Rouge (2013)

Pourriez-vous survivre ? (Saison 1)

Crash Pad (2017)

Dynastie des guerriers (2021

ET l’extra-terrestre (1982)

Génération 56K (Saison 1)

LA’s Finest (saison 1)

My Hero Academia (Saison 1)

Au travail (2013)

Pokemon Journeys: La série (plusieurs parties)

Contes de quarantaine (Saison 1)

Rangers arc-en-ciel (Saison 1)

La Terre avant le temps XIV : Le voyage des braves (2016)

Le Serpent (Série Limitée)

Winx Club (Saison 6)

Jeunes Royals (Saison 1)

2 juillet

La 8ème Nuit (2021)

Fast & Furious : Hobbs & Shaw (2019)

Rue de la peur Partie 1: 1994 (2021)

Mortel (Saison 2)

4 juillet

Nous le peuple (Saison 1)

5 juillet

Milieu (2019)

6 juillet

Né pour être sauvage (Saison 1)

Je pense que vous devriez partir avec Tim Robinson (saison 2)

7 juillet

Chiens (Saison 2)

Major Grom : Docteur de la peste (2021)

Il était une fois… à Hollywood (2019)

Le bourbier (Saison 2)

La guerre d’à côté (saison 1)

8 juillet

Resident Evil : Infinite Darkness (Saison 1)

9 juillet

Atypique (Saison 4) N

Biohackers (Saison 2)

Dora et la cité d’or perdue (2019)

Rue de la peur Partie 2 : 1978 (2021)

Comment je suis devenu un super-héros (2021)

Comment devenir un tyran (Saison 1)

Le cuisinier de Castamar (Saison 1)

Rivière Vierge (Saison 3)

13 juillet

Naomi Osaka (Saison 1)

Ridley Jones (Saison 1)

14 juillet

Une histoire d’horreur classique (2021)

15 juillet

Jamais je n’ai jamais (saison 2)

16 juillet

Rue de la peur Partie 3: 1666 (2021)

17 juillet

Ali et les reines (2021)

21 juillet

Chasseurs de Trolls : L’Ascension des Titans (2021)

23 juillet

Ciel rouge sang (2021)

Royaume : Ashin du Nord (2021)

Maîtres de l’Univers : Apocalypse (Partie 1)





30 juillet

Centaurworld (Saison 1)

Banques extérieures (saison 2)

Le dernier mercenaire (2021)

Qu’y a-t-il sur Netflix, Disney+ et Amazon Prime ? Vous cherchez une nouvelle série Netflix à binge ou les meilleurs films à regarder sur Amazon Prime ? Nous vous avons couvert… Nouveau sur Netflix : Les meilleures séries et films sortis chaque jour

Les meilleurs films sur Netflix à regarder en ce moment

La meilleure série à regarder sur Netflix

Les horreurs les plus terrifiantes à regarder sur Netflix en ce moment

Les meilleurs documentaires à regarder sur Netflix en ce moment

Les meilleures comédies à regarder sur Netflix en ce moment

Les meilleurs thrillers à regarder sur Netflix en ce moment

Les meilleures émissions pour enfants sur Netflix à regarder en ce moment

La meilleure vraie série policière à regarder sur Netflix

Les meilleurs films à regarder sur Amazon Prime

La meilleure série à regarder sur Amazon Prime

La meilleure série sur Disney+