Netflix, toujours sous le choc, parie gros sur “The Grey Man”

Anthony et Joe Russo aiment voir grand. Dans « Avengers : Infinity War » en 2018, les frères réalisateurs ont choqué les fans lorsqu’ils ont effacé la moitié de la population mondiale et ont laissé leurs super-héros Marvel échouer. L’année suivante, ils ont fait monter les enchères avec le film de trois heures “Avengers : Endgame”, un film qui a rapporté 2,79 milliards de dollars au box-office mondial, le deuxième chiffre le plus élevé jamais enregistré à ce jour. Et maintenant, il y a “The Grey Man”, un film Netflix qu’ils ont écrit, réalisé et produit. Le service de streaming leur a donné près de 200 millions de dollars pour parcourir le monde et demander à Ryan Gosling et Chris Evans de représenter des employés fantômes de la CIA qui tentent de s’entre-tuer. “Cela nous a presque tués”, a déclaré Joe Russo à propos du tournage. Une séquence d’action a pris un mois à produire. Cela impliquait de gros canons, un tramway traversant le quartier de la vieille ville de Prague et M. Gosling combattant une armée d’assassins alors qu’il était menotté à un banc de pierre. C’est l’un de ces showstoppers qui font applaudir le public. Le moment a coûté environ 40 millions de dollars à faire.

“C’est un film dans un film”, a déclaré Anthony Russo. “The Grey Man”, qui a ouvert dans certaines salles ce week-end et sera disponible sur Netflix vendredi, est le film le plus cher du service de streaming et peut-être son plus gros pari alors qu’il tente de créer une franchise d’espionnage dans le moule de James Bond ou ” Mission impossible.” Si cela fonctionne, les Russo prévoient d’étendre l’univers “Gray Man” avec des films et des séries télévisées supplémentaires, comme Disney l’a fait avec ses franchises Marvel et Star Wars.

Image Ryan Gosling joue dans “The Grey Man”, que Netflix commencera à diffuser vendredi. Le crédit… Netflix