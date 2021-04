L’histoire de Netflix est loin d’être terminée, selon une poignée d’analystes boursiers.

Les actions du géant du streaming ont chuté de près de 7,5% mercredi à la suite du rapport sur les résultats du premier trimestre de la société. Bien que Netflix ait dépassé les estimations de revenus et de revenus, une forte baisse du nombre d’abonnés a mis un frein au stock.

Cependant, les observateurs du marché, y compris Jim Cramer de CNBC, disent en grande partie que ce n’est pas la fin du trimestre pour Netflix.

Voici quelques-unes de leurs prises:

Tom Rogers, un magnat des médias de longue date qui est maintenant président exécutif d’Engine Media, a déclaré que Netflix avait toujours le dessus dans son industrie:

« Je n’accepte pas particulièrement l’idée que leur programmation était mince. Ils ont fait beaucoup mieux en termes de création de nouveaux programmes pendant la pandémie que quiconque. Ils ont eu de très grandes émissions à ce moment-là – ‘Bridgerton , » Lupin. ‘ Mais regardez, c’était une surprise qu’ils aient ralenti un peu. Est-ce que cela fait dérailler la thèse de Netflix? Non. Rappelez-vous, il y a deux ans, ils ont raté plus de 2 millions [subscribers] au cours du trimestre, le titre a baissé de 10%, et [subscribers] a explosé à partir de là. Les valorisations ont explosé à partir de là. Même l’année dernière, ils avaient un quart de seulement 2 millions [subscribers]. Ce trimestre, ils ont atteint 4 millions [subscribers]. Alors regardez, [subscribers] vont être grumeleux. Cela suggère qu’il n’est pas si facile de créer des abonnés dans le monde du streaming. Je pense que d’autres vont lutter contre certains avec la lenteur encore plus que Netflix. Mais si je devais dire, est-ce que je préférerais la main de Netflix à celle de quelqu’un d’autre dans le monde du streaming? Absolument. »

Rich Greenfield, partenaire et analyste des médias et de la technologie chez LightShed Partners, a déconseillé de se laisser entraîner par la négativité de Netflix:

« Ce trimestre a été décevant. Il n’y a pas moyen de contourner … les prévisions, même pour le T2, sont plus décevantes que les résultats du T1. Cela dit, je tiens à rappeler à tous ceux qui regardent aujourd’hui: cela s’est déjà produit auparavant, à plusieurs reprises, en fait. Netflix sur une base trimestrielle est devenu de plus en plus difficile à mesure que la base d’abonnés a augmenté. La taille des battements et la taille des ratés ont considérablement augmenté. Je veux dire, si vous revenez en arrière, je me souviens avoir été sur « Squawk » dans le mi-2019 après cette impression du deuxième trimestre. Nous avons tous tendance à avoir l’habitude de surextrapoler n’importe quel trimestre et d’essayer de changer tout l’avenir de la destination du monde. Je pense que si vous prenez du recul, cependant… la réalité est ce qui se passe Tout le monde passe à la diffusion en continu. Vous avez vu, de toute évidence, [Comcast] sautez avec Peacock. Vous avez vu Discovery. Vous avez vu Paramount +, qui fait partie de Viacom. Tout le monde s’oriente vers le streaming. Tous les meilleurs contenus évoluent vers le streaming. La coupe du cordon s’accélère et Verizon vient de le signaler. … Le nombre d’abonnés vidéo est inférieur de 7% d’une année à l’autre. C’est un taux de déclin assez fou des abonnés vidéo. Votre société mère Comcast parle de perdre plus de 2 millions d’abonnés vidéo en 2020. Ainsi, la tendance sous-jacente du passage du linéaire au streaming ne fait que commencer, et rappelez-vous, à l’échelle mondiale, gardez simplement cette statistique à l’esprit: En l’ensemble de l’Asie-Pacifique, Netflix compte 27 millions d’abonnés. C’est un marché avec des centaines de millions d’abonnés potentiels au fil du temps. Donc, encore une fois, il est très facile de se laisser prendre par la négativité et d’être bouleversé par les chiffres du premier trimestre. La réalité est qu’il y a un long chemin à parcourir et que nous sommes encore assez tôt dans la transition vers la télévision en streaming. «

Cramer, animateur de « Mad Money » de CNBC, a déclaré qu’il pouvait voir l’action de 508 $ tomber à environ 490 $ par action:

« Je pense qu’ils ont minimisé les risques. Je crois qu’ils ont créé … une perspective qui peut être battue et qui n’est pas nécessairement la bonne. Ces gars-là n’ont pas été aussi bons en pronostics. Je pense que la ligne la plus importante. dans tout l’appel était [Netflix CEO] Roseau [Hastings] en disant, écoutez, il y a 800 millions de téléviseurs au sommet en dehors de la Chine, donc, il y a beaucoup de place pour se développer. Je suis d’accord avec cela et je pense qu’ils étaient limités par ce qu’ils montraient. Je ne sais pas, je veux dire, je pense que c’est une opportunité. Je fais vraiment. Je veux dire, peut-être qu’ils peuvent le ramener à 490, mais… Je crois fermement que ces gars-là sont tellement confiants et que ce n’est pas inventé. Rachat de cinq milliards de dollars. Ils fixent le bilan. Il y a tellement de bien que je pense toujours qu’ils passent un bon moment. Un jour, il y aura une conférence téléphonique où ils diront littéralement: «OK, peut-être que les choses sont épuisées. Ce n’est pas celui-là. Je veux dire, celui-ci était fondamentalement simple et ne vous inquiétez pas à ce sujet, et je suis d’accord avec eux. Je pense que c’est une très bonne histoire. «

Will Power, analyste de recherche senior chez Baird, a vu la baisse comme une chance d’acheter:

« Nous pensons qu’il reste encore beaucoup de pistes à parcourir. Et regardez, vous devez garder à l’esprit qu’il s’agissait d’une entreprise comptant plus de 200 millions d’abonnés, et donc, que vous ajoutiez 4 ou 6 millions au cours d’un trimestre donné, ce n’est vraiment pas le cas. et je pense que l’engagement, selon l’entreprise, est toujours en hausse d’une année à l’autre, ce qui témoigne de l’opportunité à long terme et de l’opportunité à long terme. le pouvoir de fixation des prix du modèle. Et le taux de désabonnement reste assez faible, et inférieur à ce que je pense que les gens auraient probablement prévu de sortir de la pandémie. Et donc, alors que nous examinons les opportunités à long terme, la pénétration, les avantages, nous le faisons comme ça comme une opportunité d’achat. «

Heather Moosnick, PDG de Moosnick Media Consulting Group et ancienne dirigeante de Hulu, avait un œil sur la concurrence à Hollywood:

«À bien des égards, cette histoire du premier trimestre est une histoire de grands studios hollywoodiens qui gagnent la bataille. Il reste à voir s’ils vont gagner la guerre. Maintenant, je suis d’accord qu’il y a encore une énorme marge de manœuvre pour Netflix et le avec 200 millions d’abonnés dans le monde, ils s’attaquent vraiment à l’espace de la télévision linéaire. Il y a donc près de 800 millions d’abonnés à la télévision dans le monde en dehors de la Chine, ce qui laisse encore beaucoup de marge pour cela. Mais au premier trimestre, nous voyons des tendances vraiment intéressantes se produire avec les studios hollywoodiens qui lancent leurs services, Disney + atteignant plus de 100 millions [subscribers], et plus de 95% des nouveaux abonnés aux services de streaming vidéo aux États-Unis n’étaient pas Netflix au premier trimestre. Donc, cela témoigne de la montée en puissance de ces services hollywoodiens directement aux consommateurs. «

Mark Mahaney, directeur général principal et responsable de la recherche Internet chez Evercore ISI, a également suggéré d’acheter la trempette:

« Chaque fois que vous consultez un revenu Netflix, vous devriez vous demander: êtes-vous plus ou moins confiant sur [subscriber] croissance, augmentation de la marge et RPU, les revenus qu’ils peuvent obtenir par utilisateur? Et je pensais que le grand point d’interrogation était vraiment le [subscribers] qui est sorti du dernier trimestre. Ils ont montré des marges record. … Il y a eu une croissance des RPU malgré le fait qu’ils se dirigent à mi-chemin vers des marchés ou des économies moins bien rémunérés. Donc, vous avez deux choses correctes sur trois, et notre point de vue sur celles-ci [subscriber] chiffres, vous allez avoir des tirages en avant. Il est impacté par l’ardoise de contenu. Plus l’ardoise de contenu est solide, meilleure est la [subscriber] Nombres. Plus l’ardoise de contenu est faible, plus la [subscriber] Nombres. Mais à long terme, ce marché, l’ensemble du marché du divertissement, s’oriente vers le streaming et s’oriente vers un bundle de streaming et Netflix en fera presque certainement partie. Donc, si je veux être doux à un endroit, je pense qu’ils pourront le rattraper plus tard avec [subscribers]. C’est pourquoi nous aimons cela comme point d’entrée. Ce n’est pas le prix du camion de secours, mais c’est une fourgonnette de secours. «

Divulgation: Peacock est le service de streaming de NBCUniversal, société mère de CNBC. Comcast est la société mère de NBCUniversal.

Avertissement