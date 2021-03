Netflix a refusé de discuter de sa nouvelle fonctionnalité, précédemment rapportée par Le Streamable , un site d’actualités de l’industrie, en détail. Mais les analystes du secteur ont déclaré que cela pourrait faire partie d’un effort visant à appliquer Netflix souvent négligé conditions d’utilisation , qui stipulent que son service et son contenu « sont réservés à votre usage personnel et non commercial et ne peuvent être partagés avec des personnes extérieures à votre foyer. »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy