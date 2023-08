Netflix teste une nouvelle fonctionnalité de jeu télévisé

Les utilisateurs canadiens et britanniques de Netflix peuvent être en mesure de jouer à des jeux Netflix sur certains téléviseurset dans les semaines à venir, sur leurs PC et Mac, a annoncé lundi le géant du streaming.

Lancés en 2021, les jeux Netflix n’étaient jusqu’à présent disponibles que sur les appareils mobiles. Il y aura deux jeux qui feront partie de ce déploiement : Oxenfree de Night School Studio, un Netflix Game Studio, et Molehew’s Mining Adventure, un jeu d’arcade d’extraction de pierres précieuses.

L’extension des jeux Netflix aux téléviseurs vous permettra d’utiliser votre téléphone comme contrôleur, ce qui signifie que vous n’aurez pas à acheter d’équipement supplémentaire. Lorsqu’il sera disponible sur les ordinateurs, vous pourrez jouer avec votre clavier et votre souris.

Les tests bêta limités des nouveaux formats signifient que seuls certains abonnés Netflix pourront commencer à jouer aux jeux Netflix ailleurs que sur leur téléphone. Selon le vice-président des jeux de Netflix, Mike Verdu, le processus est « destiné à tester notre technologie de streaming de jeux et notre contrôleur et à améliorer l’expérience des membres au fil du temps ».

Pour l’instant, les appareils partenaires pour ce déploiement incluent :

Pour en savoir plus, découvrez les derniers jeux Netflix, y compris comment jouer à Cut the Rope et The Queen’s Gambit Chess, ainsi que notre revue officielle Netflix et la meilleure télévision de 2023.