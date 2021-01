Les AirPods Max et AirPods Pro d’Apple ont une fonction Spatial Audio qui active le son surround et positionne l’audio en fonction du mouvement de la tête de l’utilisateur. Il est rapporté que Netflix teste une fonctionnalité qui prendra en charge Spatial Audio d’Apple, permettant aux utilisateurs de profiter d’un son surround virtuel à l’aide de leurs casques AirPods Max et AirPods Pro. Selon un rapport récent, la fonctionnalité est en test depuis décembre 2020 et pourrait être mise en ligne dans les semaines à venir. La nouvelle fonctionnalité Netflix testera la fonctionnalité très recherchée d’Apple pour ses AirPods Max et AirPods Pro.

Le rapport provient d’une publication française appelée iPhoneSoft. Il cite un développeur Netflix anonyme qui dit que la fonctionnalité est actuellement testée et qu’elle sera bientôt lancée. Dans un autre rapport, 9to5Mac a souligné qu’il ne faudrait pas beaucoup d’efforts à Netflix pour activer la prise en charge de Spatial Audio, car une grande partie de son contenu est déjà en son surround et prend en charge Dolby Atmos, qui permet également le son surround virtuel. Spatial Audio convertira le son surround de Netflix en une expérience plus immersive, avec des fonctionnalités de suivi de la tête qui permettront au son de se déplacer en fonction de la position de la tête de l’utilisateur. Pour l’instant, seul Apple TV + prend en charge Spatial Audio pour certains contenus.

La fonction Spatial Audio est prise en charge sur les écouteurs véritablement sans fil AirPods Pro et les écouteurs circum-auriculaires AirPods Max. Les deux appareils utilisent la puce H1 d’Apple et sont dotés de fonctionnalités telles que l’annulation active du bruit. Les AirPods Pro d’Apple coûtent 24900 Rs en Inde, tandis que les AirPods Max d’Apple sont au prix de 59900 Rs.