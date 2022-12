Netflix taquine des docu-séries sur la relation entre le prince Harry et Meghan Markle

Une bande-annonce pour un prochain documentaire Netflix sur la relation entre le prince Harry et Meghan Markle a été publiée jeudi.

Harry et Meghanune série documentaire en six parties réalisée par la double nominée aux Oscars Liz Garbus, explorera la relation du couple et abordera les controverses qui les ont finalement conduits à se retirer de leurs fonctions royales en janvier 2020.

La série fait partie d’un programme pluriannuel accord de contenu que Harry et Meghan ont signé avec le géant du streaming en 2020. Ils seront payés pour produire des documentaires, des docu-séries, des films, des émissions pour enfants et des émissions scénarisées.

La bande-annonce alterne des photos personnelles du couple avec des photos professionnelles d’eux remplissant leurs fonctions royales. Les deux apparaissent dans des entretiens assis.

REGARDER | Netflix taquine les docu-séries sur Harry et Meghan :

“Personne ne voit ce qui se passe à huis clos”, dit Harry. “J’ai dû faire tout ce que je pouvais pour protéger ma famille.”

“Quand les enjeux sont si élevés, n’est-il pas plus logique d’entendre notre histoire de notre part?” demande Meghan dans la bande-annonce.

Durant un entretien avec Variety Magazine, Meghan a laissé entendre qu’elle et Harry n’avaient pas un contrôle créatif total sur la série et confiaient à Garbus le soin de raconter leur histoire.

“C’est bien de pouvoir confier notre histoire à quelqu’un – un réalisateur chevronné dont j’admire le travail depuis longtemps – même si cela signifie que ce n’est peut-être pas la façon dont nous l’aurions racontée”, a-t-elle déclaré.

La série comprendra des entretiens avec la famille, des amis, des historiens et des journalistes, selon l’éditorial de Netflix. site Internet Tudum.

Harry et Meghan ont fait un entretien de haut niveau avec Oprah Winfrey l’année dernière dans laquelle Meghan a allégué qu’elle “avait été réduite au silence” par Buckingham Palace et avait eu des pensées suicidaires au cours de sa vie de royale.

Selon Date limite Netflix a décidé de reporter la sortie du documentaire à 2023 après la cinquième saison de sa série fictive La Couronne a reçu des critiques très médiatisées en novembre.

Il n’y a pas de date de sortie officielle pour le documentaire, mais le teaser dit qu’il “arrive bientôt”.