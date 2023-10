Netflix, sweats à capuche et Emily in Paris : ce que le discours d’Akshata Murthy a révélé sur Rishi Sunak lors de la conférence du parti conservateur

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

L’épouse de Rishi Sunak, Akshata Murthy, a été la surprise du Premier ministre aujourd’hui lors de la conférence du Parti conservateur, en prononçant un discours personnel dédié à son ambition, son dynamisme et son amour pour les émissions Netflix.

L’héritière, créatrice de mode et investisseur en capital-risque a révélé que le Premier ministre adore les « bonnes comédies romantiques – plus c’est ringard, mieux c’est », et a plaisanté en disant que les Britanniques seraient « soulagés » d’apprendre que l’émission de Netflix, Emily in Paris, « ne l’informait pas de son point de vue sur l’UE ».

Son discours a commencé en disant que le Premier ministre n’avait « aucune idée » de ce qu’elle allait dire et dans un hommage enthousiaste, elle a décrit le chef conservateur comme son « meilleur ami ».

« Oui, vous avez tout à fait raison, je ne suis pas à l’ordre du jour d’aujourd’hui. Un ajout un peu surprise, dirons-nous, et une surprise pour mon mari aussi, qui n’a aucune idée de ce que je vais dire », a-t-elle déclaré à la foule à Manchester.

« Comme on peut s’y attendre, on a beaucoup parlé de Rishi dans les médias. À propos de qui il est, de ce qu’il aime, de ce qu’il n’aime pas, de ce qui le motive, etc. Maintenant, certaines informations sont exactes, j’ai bien peur qu’il aime les bonnes comédies romantiques – plus c’est ringard, mieux c’est.

« Et certaines informations ne sont pas si vraies, vous serez donc soulagé d’apprendre que les épisodes d’Emily in Paris n’éclairent pas sa vision de l’UE. »

Elle a poursuivi en disant que ses « costumes élégants » et « son amour pour les sweats à capuche » n’étaient pas ce qui l’avait attirée vers lui lorsqu’ils se sont rencontrés à 24 ans. Elle a ajouté qu’elle avait plutôt été « frappée » par son « amour profond » pour son pays d’origine, le Royaume-Uni, lorsque le couple s’est rencontré pour la première fois à l’Université de Stanford aux États-Unis.

Elle a ajouté que même si ce n’était pas la « voie facile », être avec le Premier ministre était la « décision la plus facile » de sa vie.

Akshata Murthy a prononcé un discours surprise lors de la conférence du parti conservateur (Peter Byrne/PA Wire)

Après avoir dit au public que son discours était également une surprise pour leurs filles Anoushka et Krishna, elle a ajouté : « La raison pour laquelle je suis ici est vraiment assez simple, et c’est parce que Rishi et moi sommes les meilleurs amis l’un de l’autre.

« Nous sommes une seule équipe et je ne pourrais imaginer être ailleurs qu’ici aujourd’hui avec vous tous pour lui montrer mon soutien ainsi qu’au parti. »

Mme Murthy a dû céder aux pressions et a annoncé qu’elle paierait des impôts britanniques sur ses revenus à l’étranger après L’indépendant a révélé son statut de non-domicilié.

Elle a terminé son discours en disant à la conférence qu’elle rappelle souvent à son mari l’importance de se battre pour ses valeurs et les valeurs conservatrices « lorsque les choses se compliquent ».

Elle a conclu : « Rishi, tu le sais, tu sais que faire la bonne chose sur le long terme, même si c’est difficile, est la bonne chose à faire. »