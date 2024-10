Netflix sur les films palestiniens supprimé Backlash : licences expirées

Netflix a réagi aux réactions négatives suite à la suppression de 19 films réalisés par ou sur des Palestiniens de la plateforme de streaming à la mi-octobre.

Dans un communiqué, le streamer a déclaré que Histoires palestiniennes La collection de 32 films a été lancée en octobre 2021 dans le cadre d’un accord de licence de trois ans. « Ces licences sont désormais expirées. Comme toujours, nous continuons d’investir dans une grande variété de films et d’émissions de télévision de qualité pour répondre aux besoins de nos membres et célébrer les voix du monde entier », a déclaré Netflix vendredi.

La décision de ne pas renouveler la liste des histoires palestiniennes dans le cadre d’un accord de licence de contenu a conduit une coalition de groupes de défense des droits de l’homme dirigée par Freedom Forward à écrire une lettre ouverte à l’équipe de direction de Netflix pour expliquer pourquoi elle a supprimé 19 films réalisés par ou sur des Palestiniens.

« Nous vous exhortons à expliquer votre décision et à rétablir tous les films réalisés par ou sur les Palestiniens que Netflix a supprimés la semaine dernière. Nous sommes profondément préoccupés par le fait que la suppression par Netflix de la quasi-totalité de sa bibliothèque de films palestiniens marginalisera davantage les voix palestiniennes à un moment où plus de deux millions de Palestiniens à Gaza sont soumis au génocide de l’armée israélienne », peut-on lire dans la lettre adressée à Reed Hastings, fondateur et directeur de Netflix. » ont déclaré le président et co-PDG Greg Peters et Ted Sarandos.

Après que Netflix ait répondu à la réaction des militants, Sunjeev Bery, directeur exécutif de Freedom Forward, a critiqué dans sa propre déclaration l’expiration de l’accord de licence.

« Pourquoi Netflix n’a-t-il pas renouvelé l’accord de licence en vertu duquel il diffusait ces 19 films palestiniens ? Netflix est une entreprise de 300 milliards de dollars qui peut se permettre de renouveler les licences des films et des films qui lui tiennent à cœur. Les Palestiniens vivent des souffrances extraordinaires et Netflix devrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour partager les histoires palestiniennes avec le monde. Au lieu de cela, Netflix a laissé disparaître la quasi-totalité de sa bibliothèque de films palestiniens », a déclaré Bery.

Les accords de licence sont responsables de la disponibilité changeante de certains films et émissions de télévision sur Netflix et d’autres streamers aux États-Unis et dans d’autres pays. Par exemple, Netflix ne diffuse plus Amis aux États-Unis après que Warner Bros. ait récupéré les droits de cette série pour son streamer Max. Monsieur Robot n’est également plus disponible sur Netflix dans les pays arabes.

Netflix propose toujours des titres de créateurs palestiniens sur son service. Cependant, le seul film du Histoires palestiniennes slate est le documentaire 2019 Ibrahim Un destin à définirde la réalisatrice Lina Al Abed.

La lettre de la coalition Freedom Forward a également été signée par l’Arab American Action Network, le Council on American Islam Relations, le Muslim Anti-Racism Collaborative, le National Network for Arab American Communities et le US Palestine Community Network, entre autres.