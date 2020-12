Netflix Streamfest, l’extravagance gratuite et illimitée de regarder des fringales pour convertir, espérons-le, les non-croyants de Netflix, a lieu ce week-end. Le service de streaming le plus populaire dit que quiconque n’est pas encore abonné à Netflix en Inde pourra accéder à tout le contenu de Netflix gratuitement pendant deux jours en décembre. Le Netflix StreamFest commence le 5 décembre et se termine à la fin du 6 décembre. Le Netflix StreamFest sera disponible pour les utilisateurs sur tous les appareils, y compris les téléphones Android, Android TV, les téléviseurs intelligents et plus encore. Cela arrive à un moment où Netflix est en concurrence avec Disney + Hotstar, Amazon Prime Video et les services de streaming Lionsgate Play nouvellement lancés, pour n’en nommer que quelques-uns.

«À partir du 5 décembre à minuit, vous pourrez profiter de tout Netflix, gratuitement, jusqu’à 23 h 59, le 6 décembre», déclare Netflix. Voici comment accéder au contenu Netflix dans le cadre du Netflix StreamFest gratuit et illimité. Rendez-vous sur le site Netflix Streamfest et configurez un rappel. Vous pouvez ensuite créer un compte Netflix et commencer à regarder des films et des émissions de télévision sur l’application de streaming. Vous pouvez créer ce compte gratuitement et il n’est pas nécessaire d’effectuer de paiement pour le moment ou de lier une carte de crédit ou de débit au compte Netflix pour le moment. Pour vous inscrire, vous devrez le faire sur le site Web Netflix StreamFest ou via l’application Android. Cependant, une fois que vous avez créé le compte Netflix, vous pouvez utiliser n’importe quel appareil ou plate-forme sur lequel Netflix est disponible pour accéder aux films et aux émissions de télévision, y compris Android TV, Smart TV, Amazon Fire TV Stick, Apple iPhone, Apple iPad , Apple TV, consoles Sony PlayStation et plus encore. N’oubliez pas cependant que les flux pour les utilisateurs de Netflix Streamfest seront en définition standard (SD).

En Inde, Netflix propose actuellement quatre plans d’abonnement. Le plan Rs 199 pour mobile uniquement offre une diffusion en continu jusqu’à une résolution de 480p et ne peut être utilisé qu’avec les applications mobiles Netflix. Le plan Basic Rs 499 offre également un streaming de résolution maximale de 480p et peut être utilisé sur n’importe quel mobile, téléviseur ou PC, mais le streaming est limité à un écran à la fois. Le plan Standard au prix de Rs 649 offre un streaming en résolution Full HD avec la possibilité de diffuser simultanément Netflix sur deux écrans en même temps. Le plan Premium de niveau le plus élevé est au prix de Rs 799 par mois et diffuse du contenu 4K + HDR et peut être visualisé sur jusqu’à 4 écrans en même temps. C’est en octobre que Netflix avait confirmé cet événement pour l’Inde. «Nous pensons que donner à tout le monde dans un pays un accès gratuit à Netflix pendant un week-end pourrait être un excellent moyen d’exposer un groupe de nouvelles personnes aux histoires incroyables que nous avons. Vraiment créer un événement et, espérons-le, amener un groupe de ces personnes à s’inscrire », a déclaré Greg Peters, directeur des produits chez Netflix, lors de l’appel aux résultats trimestriels.