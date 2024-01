Netflix snobe son rival Apple en ne lançant pas d’application pour Vision Pro

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. L’Apple Vision Pro devrait être lancé le 2 février. Justin Sullivan/Getty Images

Netflix ne lance pas d’application dédiée pour Vision Pro, selon Bloomberg.

C’est un coup dur pour les ambitions d’Apple de faire du Vision Pro l’appareil de divertissement ultime.

Le casque VR devrait être lancé en février, mais les premières critiques indiquent que le Pro manque encore d’utilité.

L’Apple Vision Pro est presque là, mais il n’aura pas l’application Netflix.

Le service de streaming a décidé de ne pas lancer d’application dédiée au Vision Pro, ce qui porte un coup dur à la tentative d’Apple de commercialiser son casque de réalité virtuelle comme un appareil de divertissement de premier ordre.

Netflix a déclaré dans une déclaration à Business Insider que les utilisateurs de Vision Pro qui souhaitent regarder des films et des émissions de télévision Netflix sur Vision Pro peuvent toujours le faire, mais uniquement via un navigateur Web. Bloomberg fut le premier à annoncer la nouvelle.

Les deux sociétés sont rivales dans le monde du streaming, Netflix étant en concurrence directe avec le service de streaming d’Apple, Apple TV+.

Apple a fait grand cas des fonctionnalités de divertissement du Vision Pro, en annonçant plus tôt cette semaine qu’il serait lancé avec Films 3D de Disney Plus ainsi que des applications dédiées pour Discovery+, Amazon Prime Video et Paramount+.

À l’époque, Greg Joswiak, vice-président senior d’Apple, décrivait le Vision Pro en tant que « appareil de divertissement ultime », avec des utilisateurs capables de transformer n’importe quel espace en leur propre cinéma maison personnel.

Le manque de soutien dédié de la part de Netflix menace cette vision. Le géant du streaming dit précédemment que l’application Netflix pour iPad fonctionnerait pour le Vision Pro, mais que désormais la seule option pour les utilisateurs souhaitant regarder du contenu Netflix sera le Web.

Cela signifie également que les émissions Netflix ne pourront probablement pas utiliser certaines des fonctionnalités les plus intéressantes de Vision Pro, tels que des arrière-plans immersifset que les utilisateurs ne pourront pas télécharger d’émissions de télévision et de films.

Le Vision Pro à 3 499 $ est dont le lancement est prévu le 2 février . C’est un grand moment pour Apple, qui lance sa première nouvelle catégorie de produits depuis près d’une décennie.

Certains testeurs ont déjà mis la main sur le nouvel appareil, dont Apple est propriétaire. déterminé à ne pas appeler un casque VR – avec les premières critiques faisant l’éloge des écrans cristallins du Pro mais notant qu’il semble manquer d’objectif clair .

Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de BI, formulée en dehors des heures normales de travail.