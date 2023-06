NETFLIX s’est peut-être inspiré du dernier film Spider-Man pour sa finale du drame royal The Crown.

L’actuel webslinger Tom Holland a fait sensation parmi les fans lorsqu’il a été vu en train de rencontrer les précédentes incarnations du personnage, interprétées par Andrew Garfield et Tobey Maguire dans No Way Home.

La «reine actuelle» de la Couronne, Imelda Staunton, se retrouvera face à face avec son «ancien moi»

Elle rencontrera Claire Foy dans le final du drame royal

La version d'Olivia Colman rencontrera également la reine d'Imelda dans le cadre d'un monologue intérieur

De même, la «reine actuelle» Imelda Staunton sera vue dans la sixième et dernière série de The Crown face à face avec son «ancien moi» sous la forme de Claire Foy et Olivia Colman.

Un initié de la télévision a déclaré: «Elle les« rencontrera »dans le cadre d’un monologue intérieur où elle regardera en arrière et évaluera sa longue vie et son règne.

« Ils font partie des scènes les plus émouvantes jamais réalisées pour The Crown, notamment parce qu’elles reflètent ce que feu la reine Elizabeth II aurait pu méditer au cours de ses dernières années.

« Le seul dommage est que les trois actrices ne se rencontrent pas dans les mêmes scènes.

Imelda parle à elle-même plus jeune – jouée par Claire et Olivia – lors de deux réunions différentes.

Cet élément inhabituel de la nouvelle série n’est que l’un des nombreux rebondissements, qui incluent également des séquences de rêve, qui figureront dans le cadre des créateurs « résumant » ce chapitre de l’histoire des Windsors.

The Sun a révélé en exclusivité ce mois-ci la dernière série de The Crown, qui devrait sortir sur nos écrans en novembre, présenterait les différentes versions de Sa Majesté.

Mais on pensait que, à part les scènes d’Imelda, les autres reines n’apparaîtraient que seules et en flashbacks.

Réunir toutes les incarnations est destiné à être un hommage à Sa Majesté alors que le spectacle touche à sa fin après 60 épisodes sensationnels s’étalant sur sept ans.

Frank parle de rendez-vous

FRANKIE BRIDGE est passée de star des charts avec The Saturdays à présentatrice télé pour Loose Women.

Et alors qu’elle montre ses références de modèle pour promouvoir une nouvelle collection d’été pour F&F chez Tesco, je peux également révéler qu’elle est sur le point d’ajouter un podcasteur à son CV.

Elle a un nouveau rôle chaud en présentant une émission complémentaire pour les premiers rendez-vous de Channel 4.

Frankie animera le spin-off, qui vient des créateurs de l’émission de rencontres Twenty Twenty et du studio de podcast Podmio, aux côtés de la serveuse vedette de First Dates, Cici Coleman.

Il sera lancé cet été et Frankie recherche des personnes avec des histoires de rencontres amusantes pour y participer.



Un gros gain pour le faux quiz de Lee ?

Le présentateur du 1% Club, Lee Mack, a clairement la touche dorée avec les jeux télévisés.

Les patrons de la télévision sont maintenant même désireux de faire un FAKE quiz qu’il a dirigé.

Lee a récemment animé une émission fictive intitulée 3 By 3 dans un épisode de la comédie sombre de la BBC Inside No.9.

Son écrivain et star Steve Pemberton a révélé qu’il avait reçu plusieurs offres pour lui donner vie.

Il a déclaré: «Nous avons eu des offres d’ouverture.

« Les gens ont souligné qu’il y avait des erreurs dans le format du jeu-questionnaire. Mais suffisamment de téléspectateurs ont été trompés en leur faisant croire que c’était la vraie chose – un véritable jeu-questionnaire – pendant plus d’une demi-heure.

Lee a joué dans le quiz simulé qui comportait un tour basé sur des zéros et des croix, et une équipe de quiz appelée Quiztopher Bigwins en compétition pour des prix importants.

IDRIS ELBA et Olivia Colman se sont associés au roi Charles pour créer un film pour lancer la nouvelle chaîne YouTube du monarque.

The Speeches: 50 Years of Speaking Up For The Planet voit 19 acteurs revisiter son travail pour lutter contre la crise climatique.

Il atterrit sur YouTube.com/retv_org à 8 heures du matin aujourd’hui.

Sid est en route pour tinter

QUAND j’ai révélé que des célébrités avaient accepté d’aller derrière les barreaux pour une expérience sur Channel 4, je me suis demandé qui pourrait être assez fou pour s’inscrire.

Mais je peux maintenant révéler la gamme complète de HMP, dans laquelle six détenus bien connus sont enfermés aux côtés de vrais escrocs.

L’ex-EastEnder Sid Owen est en tête du peloton, avec le comédien Tom Rosenthal, le chanteur et star de Strictly Hrvy et le journaliste Peter Hitchens.

Ils rejoindront l’ex-député déjà annoncé Neil Parish et Marcus Luther de Gogglebox.

L’acteur et militant politique Laurence Fox était lié mais n’est pas inclus.

Le groupe passera huit jours dans le HMP Shrewsbury désaffecté, aux côtés de vrais détenus, qui sont tous maintenant réformés mais ont accepté de réintégrer la prison pour le tournage.

Les patrons de TELLY doivent combiner l’amour de la Grande-Bretagne pour le vrai crime avec des jeux télévisés dans un nouveau format de spectacle loufoque.

La production prévue impliquera des détectives amateurs en compétition pour résoudre des affaires de meurtre et de personnes disparues pour un gros prix.

Voir rare-tv.com/casting si vous souhaitez participer.

L’histoire de Sinead dans la machine à sous Sky

Le film primé du Festival de Sundance de SINEAD O’CONNOR, Nothing Compares, fait ses débuts à la télévision sur Sky le mois prochain.

Le long métrage documentaire a été diffusé pour la première fois l’année dernière sur la chaîne américaine Showcase avant d’être diffusé dans les cinémas du Royaume-Uni.

Mais c’est la première fois que Nothing Compares, qui raconte l’histoire de la gloire et des controverses de Sinead, sera disponible à la télé britannique.

La réalisatrice Kathryn Ferguson m’a dit : « Nothing Compares n’est pas un documentaire musical ordinaire.

« C’est le portrait d’une artiste unique, de son importance culturelle dans l’histoire irlandaise et de la façon dont elle a affecté la vie de millions de personnes dans le monde. »

Il sera diffusé sur Sky et NOW.