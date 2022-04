Netflix secoué par la première perte d’abonnés en une décennie, peut proposer une version moins chère avec des publicités

Netflix a déclaré que l’inflation, la guerre en Ukraine et la concurrence féroce ont contribué à une perte de 200 000 abonnés au premier trimestre

Il s’agit de sa première perte d’abonnés depuis plus d’une décennie

La faible croissance du nombre d’abonnés incite Netflix à envisager d’offrir une version moins chère du service avec de la publicité

Netflix a déclaré que l’inflation, la guerre en Ukraine et la concurrence féroce ont contribué à une perte d’abonnés pour la première fois en plus d’une décennie et ont prédit des pertes plus importantes à venir, marquant un brusque changement de fortune pour une société de streaming qui a prospéré pendant la pandémie.

La société a déclaré avoir perdu 200 000 abonnés au premier trimestre, bien en deçà de ses prévisions d’ajouter 2,5 millions d’abonnés. La suspension du service en Russie après l’invasion de l’Ukraine a fait des ravages, entraînant la perte de 700 000 membres.

Wall Street a fait chuter les actions de Netflix de 26% après la cloche de mardi et a effacé environ 40 milliards de dollars de sa valeur boursière. Depuis qu’elle a averti en janvier d’une faible croissance des abonnés, la société a perdu près de la moitié de sa valeur.

La croissance à la traîne des abonnés incite Netflix à envisager d’offrir une version moins chère du service avec de la publicité, citant le succès d’offres similaires de ses rivaux HBO Max et Disney+.

« Ceux qui ont suivi Netflix savent que j’ai été contre la complexité de la publicité et un grand fan de la simplicité de l’abonnement », a déclaré le PDG de Netflix, Reed Hastings. « Mais, autant que je suis fan de cela, je suis un plus grand fan du choix des consommateurs. »

Netflix a offert une sombre prédiction pour le trimestre de printemps, prévoyant qu’il perdrait 2 millions d’abonnés, malgré le retour de séries aussi attendues que « Stranger Things » et « Ozark » et le début du film « The Grey Man », avec Chris Evans et Ryan Gosling. Wall Street visait 227 millions pour le deuxième trimestre, selon les données de Refinitiv.

Le courant descendant a attiré d’autres actions liées au streaming vidéo, avec Roku en baisse de plus de 6%, Walt Disney en baisse de 5% et Warner Bros Discovery en baisse de 3,5%.

Hastings a déclaré aux investisseurs que la pandémie avait « créé beaucoup de bruit », ce qui a rendu difficile pour l’entreprise d’interpréter la montée et la descente de ses activités d’abonnement au cours des deux dernières années. Maintenant, il semble que le coupable soit une combinaison de la concurrence et du nombre de comptes partageant des mots de passe, ce qui rend la croissance plus difficile.

« Lorsque nous connaissions une croissance rapide, ce n’était pas une priorité sur laquelle travailler », a déclaré Hastings à propos du partage de compte dans des remarques lors de la vidéo des investisseurs de Netflix. « Et maintenant, nous y travaillons très dur. »

Confluence d’événement

Les revenus de Netflix au premier trimestre ont augmenté de 10% pour atteindre 7,87 milliards de dollars, légèrement en deçà des prévisions de Wall Street. Il a déclaré un bénéfice net par action de 3,53 $, battant le consensus de Wall Street de 2,89 $.

Bien que la société reste optimiste quant à l’avenir du streaming, elle a attribué son ralentissement de croissance à un certain nombre de facteurs, tels que le rythme auquel les consommateurs adoptent les services à la demande, un nombre croissant de concurrents et une économie morose.

Le partage de compte est une pratique de longue date, bien que Netflix explore des moyens de tirer des revenus des 100 millions de foyers qui regardent Netflix via des comptes partagés, dont 30 millions aux États-Unis et au Canada.

Cette confluence de facteurs a conduit Netflix à déclarer avoir perdu des clients pour la première fois depuis octobre 2011, prenant Wall Street par surprise.

« Ils ont souffert d’une combinaison de l’approche de la saturation, de l’inflation, de la hausse des prix, de la guerre en Ukraine et de la concurrence », a déclaré Michael Pachter, analyste chez Wedbush. « Je ne pense pas qu’aucun d’entre nous ne s’attendait à ce que tout se produise en même temps. »

Le service de streaming dominant au monde devait enregistrer un ralentissement de sa croissance, au milieu d’une concurrence intense de la part de rivaux établis comme Amazon.com, de sociétés de médias traditionnelles telles que Walt Disney et la nouvelle Warner Bros Discovery et de nouveaux arrivants à court d’argent comme Apple Inc.

Les services de streaming ont dépensé 50 milliards de dollars en nouveaux contenus l’année dernière, dans le but d’attirer ou de fidéliser les abonnés, selon le chercheur Ampere Analysis. C’est une augmentation de 50 % par rapport à 2019, lorsque de nombreux nouveaux services de streaming ont été lancés, signalant l’escalade rapide des soi-disant « guerres de streaming ».

Netflix a noté que malgré l’intensification de la concurrence, sa part de visionnage de la télévision aux États-Unis est restée stable selon Nielsen, une marque de satisfaction et de rétention des abonnés.

Alors que la croissance ralentit sur des marchés matures comme les États-Unis, Netflix se concentre de plus en plus sur d’autres parties du monde et investit dans le contenu en langue locale.

« Alors que des centaines de millions de foyers paient pour Netflix, bien plus de la moitié des foyers haut débit dans le monde ne le font pas encore, ce qui représente un énorme potentiel de croissance future », a déclaré la société dans un communiqué.

L’analyste de référence Matthew Harrigan a averti que l’économie mondiale incertaine « est susceptible d’émerger comme un albatros » pour la croissance des membres et la capacité de Netflix à continuer d’augmenter les prix à mesure que la concurrence s’intensifie.

Les services de streaming ne sont pas la seule forme de divertissement en lice pour le temps des consommateurs. La dernière enquête sur les tendances des médias numériques de Deloitte, publiée fin mars, a révélé que la génération Z, ces consommateurs âgés de 14 à 25 ans, passe plus de temps à jouer à des jeux qu’à regarder des films ou des séries télévisées à la maison, ou même à écouter de la musique.

La majorité des consommateurs de la génération Z et de la génération Y interrogés ont déclaré qu’ils passaient plus de temps à regarder des vidéos créées par les utilisateurs comme celles sur TikTok et YouTube qu’à regarder des films ou des émissions sur un service de streaming.

Un observateur du marché a déclaré que l’action de Netflix avait bénéficié des attentes de croissance perpétuelle.

« Le rapport d’aujourd’hui montre qu’il y a une limite à cette thèse haussière à long terme », a déclaré David Keller, stratège en chef des marchés chez StockCharts.com.