Netflix se débarrasse de l’option de base sans publicité la moins chère aux États-Unis et au Royaume-Uni

Le logo Netflix affiché sur un écran de téléphone et son site Web sur un écran d’ordinateur portable sont visibles sur cette photo prise à Cracovie, en Pologne, le 8 juin 2023.

Netflix s’est débarrassé de son plan sans publicité le moins cher aux États-Unis et au Royaume-Uni, dans le but d’obtenir plus d’inscriptions pour son option financée par la publicité récemment lancée.

Sur ses plans et ses tarifs page, qui décrit toutes les options d’abonnement, Netflix a noté que le plan de base, qui coûtait 9,99 $ et ne comportait pas de publicités, n’était plus disponible pour les nouveaux membres ou les nouveaux membres. Les abonnés actuels du plan ne seront pas affectés à moins qu’ils choisissent de changer de plan ou d’annuler.

Cette décision laisse le plan « standard avec publicités » de Netflix, au prix de 6,99 $ par mois, comme son option la moins chère.

Lors de l’appel aux résultats du dernier trimestre, le directeur financier de Netflix, Spencer Neumann, a déclaré que « l’économie » de son plan financé par la publicité était plus élevée que le plan de base. « C’est en fait encore plus élevé que notre plan standard », a-t-il déclaré lors de l’appel, ajoutant que la publicité augmentait à la fois ses revenus et ses bénéfices.

L’ancien co-PDG de Netflix, Reed Hastings, a admis à la fin de l’année dernière qu’il était lent à adopter la publicité sur la plate-forme de streaming parce qu’il était tellement concentré sur la concurrence numérique des entreprises technologiques. Peu de temps après, le co-PDG Ted Sarandos a déclaré lors d’une conférence d’investisseurs que Netflix était susceptible d’offrir plusieurs niveaux financés par la publicité au fil du temps.

La norme et la prime des plans sans publicité coûtent respectivement 15,49 $ et 19,99 $ par mois.

Netflix, comme d’autres sociétés de médias, a cherché à augmenter les bénéfices du streaming, et la publicité a été considérée comme une étape clé pour y parvenir.

De même, le PDG de Disney, Bob Iger, a déclaré que la société se penchait sur son option de streaming financé par la publicité pour atteindre la rentabilité.

Netflix a lancé le niveau publicitaire à la fin de l’année dernière. Comme sa récente répression du partage de mots de passe, le plan a été introduit après que Netflix a vu la croissance des abonnés stagner et s’est tourné vers d’autres options pour augmenter ses revenus.

En mai, Netflix a déclaré aux annonceurs qu’il comptait 5 millions d’utilisateurs actifs par mois pour le niveau publicitaire et que 25 % des nouveaux clients souscrivaient au plan là où il était disponible.

Netflix publiera ses revenus après la cloche de mercredi, et les investisseurs prêteront une attention particulière à la façon dont la nouvelle politique de partage et le plan financé par la publicité ont affecté les ajouts d’abonnés et les revenus.