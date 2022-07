Netflix s’associe à Microsoft sur un plan d’abonnement financé par la publicité

Netflix a nommé Microsoft comme partenaire pour son service financé par la publicité, ont annoncé mercredi les sociétés.

“Microsoft a la capacité éprouvée de répondre à tous nos besoins alors que nous construisons ensemble une nouvelle offre financée par la publicité. Plus important encore, Microsoft a offert la flexibilité d’innover au fil du temps tant du côté de la technologie que des ventes, ainsi que de solides protections de la vie privée pour nos membres, “, a déclaré le COO de Netflix, Greg Peters, dans un communiqué.

Le streamer “Stranger Things”, qui a du mal à conserver et à ajouter des abonnés, a annoncé en avril qu’il prévoyait de déployer un niveau financé par la publicité après des années de résistance au déménagement.

Le co-PDG Reed Hastings s’est longtemps opposé à l’ajout de publicités ou d’autres promotions à la plate-forme, mais a déclaré lors de la conférence téléphonique préenregistrée sur les résultats de la société qu’il “était très logique” d’offrir aux clients une option moins chère.

L’offre a beaucoup de potentiel de profit pour Netflix car elle fonctionne pour inscrire plus d’utilisateurs. Dans un effort pour attirer plus d’abonnés, Netflix a augmenté ses dépenses en contenu, en particulier sur les originaux. Pour le payer, l’entreprise a augmenté les prix de son service. Netflix a déclaré que ces changements de prix contribuaient à augmenter les revenus, mais étaient en partie responsables de la perte de 600 000 abonnés aux États-Unis et au Canada au cours du dernier trimestre.

Netflix a interviewé des partenaires potentiels au cours des derniers mois, dont Google et Comcast, alors qu’il se prépare à lancer le niveau avant la fin de 2022.

Contrairement à Google, qui possède YouTube, et à Comcast, qui possède Peacock de NBCUniversal, Microsoft n’exploite pas de service de streaming concurrent à Netflix.

Peters a déclaré que les efforts publicitaires en étaient encore aux “tout premiers jours”, avec “beaucoup de travail à faire”.

Netflix devrait publier ses résultats trimestriels mardi. Il avait précédemment averti qu’il pourrait perdre deux millions d’abonnés au cours du deuxième trimestre. Les actions de Netflix ont chuté de plus de 70 % depuis le début de l’année.

La nouvelle activité est une aubaine pour la division publicité de Microsoft, qui contribue à 6% du chiffre d’affaires total de l’éditeur de logiciels.

Le moteur de recherche Bing, où Microsoft génère des revenus en affichant des publicités dans les résultats de recherche, n’est pas aussi populaire que Google d’Alphabet, et en 2015, Microsoft a quitté le marché des publicités display alors qu’Aol a repris cette unité.

Sarah Whitten, Jordan Novet et Alex Sherman de CNBC ont contribué à ce rapport.

