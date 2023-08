Netflix Saga Rebel Moon de Zack Snyder : toutes les tendances de l’espace

Le bande-annonce pour Zack Snyder Rebel Moon Part 1: Un enfant du feu abandonné aujourd’hui nous donnant un premier aperçu de la prochaine Netflix Odyssée de l’espace.

Rien qu’à partir du teaser, il y a toute une gamme de looks sur l’ensemble, en particulier la star Sofia Boutella, dont le personnage, Kora, était autrefois un blaster- membre armé de l’armée de l’Imperium, et devient plus tard un transfuge caché. Avec nos premiers aperçus du film costumes pour le Monde Mère, le h planète archest, et le frontières enneigées de l’espace, les looks originaux donnent Warhammer 40K l’armée de l’espace se réunit Mad Max: Fury Road charognard chic.

Récemment, lors d’une présentation du film, io9 a pu voir de près certains des costumes présentés dans le film.

Découvrez la galerie ici.